好市多驚見時光膠囊！他拿「阿公級」26年前抵用券續約竟成功 網驚呆：太佛心

有會員拿泛黃、充滿年代感的「500元會員費抵用券」跟好市多續約竟然成功。翻攝畫面

在物價飛漲、優惠券動輒設下「限時限量」門檻的年代，竟然還有企業願意兌現近30年前的承諾！昨日一名網友在臉書社團分享，目擊有會員在好市多（Costco）排隊結帳時，掏出一張泛黃、充滿年代感的「500元會員費抵用券」打算續約。原PO本以為會被店員婉拒，沒想到櫃檯人員確認後竟然「真的可以用」，讓現場民眾大呼不可思議，直呼這簡直是「時光膠囊」。

根據網友上傳的照片，這張抵用券上印有「普來勝」（PriceCostco）字樣，這是好市多早期與大統集團合作時的名稱。專業網友分析，台灣首家好市多於1997年在高雄前鎮區開幕，而「普來勝」這個名稱在1999年內湖店成立後便不再使用，推估這張券至少有26至29年的歷史。

廣告 廣告

對此，好市多官方展現大器風範，正面回應表示：「該抵用券確實是早期所發行，非常感謝會員能將其保留至今，這代表了對好市多長久以來的支持。」

這起「阿公抵用券兌現」事件在網路引發熱議，不少網友笑稱：「這張留著當古董價值可能超過500元」、「用了反而可惜啊！」更多人稱讚好市多誠信經營，「不限期的承諾最感人」、「這才是真正的佛心企業」。

好市多同意會員使用一張傳家寶等級的抵用券折抵會費，驚呆網友。王吟芳攝



回到原文

更多鏡報報導

兄弟同為消防員！基隆勇消3入火場「面罩讓給受困者」殉職 曾救普悠瑪、太魯閣

抓猴密技再+1！殯葬人妻偷吃同事竟用蝦皮傳情 「你硬得很快」200頁鹹濕對話流出

「西門町地王」吳振隆涉樂迦內線 百萬交保噤聲離開…兒吳峻毅無保請回

39歲林又立懷胎8個月巨肚照曝光 公開私密處驚人狀態：辣到洗眼睛！