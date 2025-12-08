好市多驚見過期香腸！網友直呼不可思議：巡檢員睡了10天嗎 業者回應了

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

知名美式賣場好市多（Costco）竟傳出販售過期食品，有網友在臉書社團PO出照片，透露今天去好市多買香腸時，發現有效日期竟然只到今年的11月29日，提醒網友們「買香腸要注意一下效期」。對此，好市多回應，「經現場清查，目前已下架，目前架上商品有效期限，均符合規定。」

有網友在臉書社團PO出照片，透露今天去好市多買香腸時，發現有效日期竟然只到今年的11月29日已明顯過期。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

這名網友今（8）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，上午在好市多內湖店買香腸時，發現竟有多包香腸的有效日期為今年11月29日，質疑「應該是過期對吧⋯⋯」，也提醒大家買香腸時要注意一下效期。從照片中可見，過期的商品應為台畜原味香腸。

貼文一出令網友們大為吃驚，紛紛留言，「不可思議，好巿多欵」、「好市多在台灣越來越在地化經營了。非常有感」、「好市多誇張了」、「過期有點多天，不然2.3天我還敢吃」、「巡檢員睡了10天嗎」、「檢舉啊！你要發了欸，5萬到2億的年終獎金欸」、「打電話去衛生局禮年終摟」、「好市多品管本來就是江河日下，早退會員了！」

記者詢問好市多，業者回應表示，「感謝您的關心和詢問，經現場清查，目前已下架，目前架上商品有效期限，均符合規定。」

