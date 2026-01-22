好市多驚見「古董級折價券」！網全看傻了：竟還能用

有好市多會員最近在店內消費時，發現其中一名顧客拿著相當有年代感的「折價券」，準備付費續約會員，該張折價券明顯泛黃還有折痕，原以為不能使用，沒想到竟沒被拒收，也讓許多網友直呼「用了可惜啊」。

原PO目擊一名會員使用好市多20多年前發放的折價券。（圖／翻攝自臉書COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

一名會員在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文分享，近日排隊結帳看到有人拿出「古老折價券」付續約的會員費，當時他心想可能會被店員拒絕，結果竟然還可以用，讓他直呼「好有年代感的折價券，而且居然不限期，奇怪好市多在台灣有開這麼久了喔。」

畫面曝光後，引發大批網友熱議，「這張紀念價值比500還高。用了可惜啊！」、「這是什麼時光膠囊」、「好市多真的充斥很多精打細算的人」、「這張要是沒折痕，收藏價可能有800+」、「有一次去購物，正在排隊等結帳，有一位大姐拿著泛黃的會員卡，我好奇的問她，您是老會員ㄟ，她說是開幕那年辦的，我心中滿是佩服！」。

從該張泛黃的折價券還可見「普來勝」3個字，其為好市多的舊名，當時美商普來勝與台灣的高雄大統集團合資成立公司（即現在的好市多台灣分公司），並於1997年在高雄中華五路開設台灣第一家分店，該張折價券也是高雄中華店發出的。

