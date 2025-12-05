好市多驚見「日本稀有水果」！口感曝光：香甜多汁、皮也能吃下肚

生活中心／綜合報導

好市多上架迷你奇異果。（圖／翻攝自今購百科）

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣，不時還會推出限定商品，吸引不少民眾前往購買。近日就有網友發現，好市多還上架日本的「迷你奇異果」。而這類奇異果的特色，市香甜多汁、果肉細膩，且果皮也可食用。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文表示，最近逛好市多時，發現架上出現日本的「迷你奇異果」，看起來小小一顆，非常萌。專門提供好市多商品資訊的網站「今購百科」也分享資料，這個迷你奇異果產地來自日本香川縣，一公斤429元。

網友紛紛表示，「迷你的不夠吃，還是大顆的好」、「這個皮沒有毛，味道類似葡萄」、「已買，覺得小酸，會建議買大顆就好。」

不過水果進口商介紹，日本的迷你奇異果是當地精心研發的特殊品種，其中「香川」是日本最高級的奇異果品牌，其出產的奇異果大多香甜多汁、果肉細膩，就連果皮也可以吃，它也被稱為「小綠果」或「奇異果莓」。

若覺得吃起來不夠美味，也有水果批發商教學「千萬別急著吃」，如果剛拿到迷你奇異果，發現還很硬，可以放在常溫通風處讓它慢慢催熟，若是想要快速催熟，則可以和蘋果放在同一個塑膠袋裡面，只要用指腹輕壓果身，發現和鼻頭一樣軟，就可以立即享用。

