好市多驚見「超多韓國美妝」：根本小型Olive Young！網曝比代購便宜

生活中心／黃韻璇報導

美式賣場好市多（Costco）在全球都擁有分店，其商品種類多、份量大、CP值也高，而好市多的「退貨機制」更是許多人選擇成為好市多會員的原因之一，除了美食之外，近來就有網友發現好市多開始賣「韓國美妝」，品項眾多彷彿置身韓國美妝店「Olive Young」。

許多人去韓國玩，必去的行程之一就是買美妝、保養品，其中大型連鎖美妝店Olive Young就成了首選，如今在台灣就能買到。有網友在Dcard發文表示，最近去逛好市多發現超多韓國保養品，甚至有一整區「根本小型的Olive Young現場」。

廣告 廣告

網友逛好市多發現多了許多韓國美妝、保養品。（圖／資料照）

原PO透露，好市多賣的這些韓國美妝價錢算下來相當划算，許多都是台灣人到韓國必買的品項，包含UNOV髮膜、1025獨島化妝水、Biodance膠原面膜、Torriden精華液等，很多都是2025 Awards olive young有得獎的產品，原PO笑稱「我完全就是看著得獎買的，發現好市多很會挑得獎產品」。

其他網友紛紛留言，「上次也看到那區，韓貨真的越來越多，特別有比價比蝦皮便宜，真的可以掃貨」、「價格比代購還便宜，當然如果是自己去韓國扛還是比較便宜」、「不用去韓國扛真的很讚，又有理由去逛好市多了」、「屈臣氏康是美也很多」。

更多三立新聞網報導

彈劾賴清德網站竟「不用實名」！她傻眼：幫毛澤東、賴清德連署了

冬至開運6大秘法！命理師曝：湯圓得吃9顆 準備「36顆紅豆」接財氣

不只吳慷仁、館長！瘦子也喝中國豆汁 嗨喊「太屌了」：見一個喝一個

電爆王鴻薇、翁曉玲！網封張惇涵「政院新戰神」 整理6大超狂回應讚爆

