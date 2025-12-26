好市多驚見「1玩具」2.9折出清！ 網友笑翻：低消2台才能玩

有網友分享，在賣場內看到一款兒童碰碰車大幅降價，標價僅1997元。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，價格經濟實惠，近日有一件特別的特價商品在網路上掀起討論。有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，在賣場內看到一款兒童碰碰車大幅降價，標價僅1997元，不少網友表示「但凡猶豫一秒都是對這個價格的不尊重」，但也有人笑說「低消兩台才能碰碰」。

原PO表示，當時看到特價單直接貼在碰碰車盒子上，推測可能是最後一台，自己猶豫許久，擔心家中空間不足，但現場又有不少人圍觀，「只好毅然決然放到購物車裡面」。根據圖片顯示，這款兒童碰碰車原價6799元，大幅降價，標價僅1997元，讓他直呼「超扯」。

貼文一出，引來網友留言討論，不少人笑稱「低消兩台才能碰碰 XD」「剩一台，怎麼碰碰車」「只有一台，能叫碰碰車嗎」；也有網友實際分享自身經驗，指出自己之前買過一台電動甩尾車，玩沒多久就需要充電。還有人擔心商品是否為展示品或退貨再上架，表示「外面膠帶黏成這樣，會擔心是不是被退貨過又上架的商品……」，提醒消費者購買時要多留意。

另有不少網友點出真正門檻不是價格，而是居住空間，「價格不是問題，問題是沒錢買那麼大空間的房子」「這要家裏有大花園的才可以買」。此外，有眼尖網友注意到商品標價尾數為「7」，加上有星號標示，推測屬於出清或不再補貨品項，也難怪價格出現大幅下殺。

