好市多高雄店計劃遷址 業者：將搬到亞灣80期重劃區

好市多（Costco）近日傳出遷址計畫，其中包括台灣1間分店。對此，台灣好市多副總經理王友玫今（15日）證實遷址的是「高雄店」，將搬至亞洲新灣區80期重劃區。

好市多高雄店經營28年，未來將遷址至亞洲新灣區80期重劃區。（圖／翻攝自google地圖）

根據《ETtoday新聞雲》報導，台灣好市多副總經理王友玫今天證實，好市多高雄店計畫遷址，新地點在亞洲新灣區80期重劃區，由於目前該址在建設階段，確切開幕時間還未確定。

此外，台灣好市多也回應，好市多高雄賣場陪伴會員近28年，期間持續投入硬體設備升級與服務優化，未來也將秉持理念，感謝會員長期支持。

事實上，好市多於11日（美東時間）召開2026會計年度第一季財報電話會議，好市多（Costco）執行長瓦克里斯於會議中指出，原先計畫於明年開設35家新分店，但因西班牙幾間分店項目工期延誤，因此開店數量下修至28家。瓦克里斯也提到，好市多也規劃將既有分店搬遷至空間更充裕的地點，2026會計年度規劃有5家分店將進行遷址，其中包括美國3家、加拿大1家，還有台灣1家。

