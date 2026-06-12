好市多高雄店7/3遷至新址營運 業者：全台最大、最多汽機車停車位

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台灣好市多今天（12日）在臉書（Facebook）宣布，逾20年的好市多高雄店營業至7月2日晚間6時，將從中華五路遷至前鎮區智科路，於7月3日正式在新址營運。業者表示，高雄店新址將成為全台最大的好市多賣場，位於海景第一排，並擁有全台最多的汽、機車停車位。

台灣好市多12日宣布，逾20年的好市多高雄店將於7月3日搬遷，將從中華五路遷至前鎮區智科路新址。圖為新址施工階段照片。（中央社）

台灣好市多今天在臉書官方粉絲團宣布，高雄店原址將營業至7月2日晚間6時，7月3日起正式在新址營運。新址位於高雄市前鎮區智科路35號，不只是海景第一排，更有全台最多的汽、機車停車位。

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根據業者公布資訊，高雄店新址將成為全台灣最大的好市多賣場，除購物空間寬敞，也規畫更舒適的購物動線，同時設有全台最多的汽、機車停車位，盼改善假日人潮壅塞情形。由於新址鄰近港灣，業者也將「海景第一排」列入亮點，引發話題。

好市多高雄店將於7月初遷移至前鎮區智科路新址，新址位於高雄軟體園區內，一旁就是亞洲新灣區的海景第一排美景。（中央社）

好市多高雄店即將搬家的消息並非祕密，但官方釋出確切消息後，仍在網路上引起熱烈討論。不少網友表示期待，「終於不用在停車場排半天」、「空間變大逛起來應該舒服很多」，也有人笑稱「邊看海邊買牛肉捲」。

不過，有部分民眾提出疑問，擔心新址距離市區較遠、周邊道路能否負荷大量車流，尤其假日是否恐出現嚴重塞車；也有人說「請問動線怎麼走，因為行經易塞車的輕軌區。」擔心新址的塞車問題將更加嚴重。

位於中華路上的好市多高雄店是台灣好市多創始店，在1997年風光開幕，逐漸改變台灣人的消費習慣。業者表示，隨著新店搬遷，期待以更完善的購物環境服務會員，也盼在新賣場與民眾創造更多回憶。

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