好市多鮮乳缺貨「祭限購令」 會員崩潰 業者回應了

好市多販售的自有品牌科克蘭鮮乳，一直是許多會員長期回購的熱門商品，一名女子表示，她平時買鮮奶習慣一次採買三組，但這次到賣場時卻發現賣場祭出限購令，每卡只能購買一組，讓她忍不住在臉書發文抱怨，貼文曝光後，不少網友也回報，許多分店不僅有限購，甚至還出現缺貨情況。對此，好市多向《中時新聞網》表示，先前受颱風影響，高雄港與台北港曾暫停作業，目前供貨已恢復正常。

原PO近日於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，14日下午到好市多新莊店，發現科克蘭鮮乳每卡限購一組，由於她習慣一次採買三組，可以喝一個月，給家中的孩子當早餐，這回採買碰到限購，讓她哀號說「都冬天了，鮮乳還限購？」

廣告 廣告

圖文引起一票好市多會員討論，「我晚上7點多去也沒鮮奶，只能買一組太逼人了吧」、「全部鮮奶都限購」、「我去中壢店，結果一罐都沒有，誇張」、「內湖店已經買不到科克蘭鮮奶了」、「連兩個周末去都買不到」、「汐止店也開始限購了」、「北屯店缺貨了」、「連跑幾次都買不到」、「中壢也沒看到，好誇張」、「全部鮮奶都限購」、「好險上周已補貨」。

好市多向《中時新聞網》表示，先前受颱風影響，高雄港和台北港關閉作業，配合港口作業狀況，已陸續處理，目前供貨正常。

更多中時新聞網報導

糖尿病年輕化 7成易酮酸中毒

MLB》本世紀唯一 史庫柏衛冕美聯賽揚獎

NBA盃》全板凳戰七六人 活塞逆襲9連勝