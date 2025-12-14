好市多麥拉倫1萬有找！她買回家笑：老公比兒子還開心

有網友在好市多發現一款麥拉倫，不到一萬元就能入手。（圖／業者提供）





好市多從生活用品到食品、玩具都有賣，是不少家庭採買首選，一名女網友在賣場發現麥拉倫卡丁車，當場扛回家要拿來當作兒子生日禮物，沒想到卻是家中另一人更愛玩。

好市多販售一款麥拉倫兒童電動卡丁車。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，去好市多看到一款9699元的麥拉倫兒童電動卡丁車，原本要送給兒子當生日禮物，讓他「威風一下」，就當場把電動卡丁車買回家，結果到家組裝好後，老公卻看著說明書說「咦？這台承重 60公斤，那我是不是也可以玩？」讓她當場傻眼。

女網友坦言，她還來不及阻止，老公已經一屁股坐進去了，並驚呼「原本以為會跑不動結果這台24V的動力真的有夠猛，跑起來完全沒問題，速度還不錯」。原本是要買來當兒子生日禮物的，結果現在變得有點尷尬，無奈表示「只要車子充飽電，老公就說要先試車，然後在附近的空地玩得比兒子還開心，兒子在旁邊看得一臉無奈」，她也笑說，雖然9699元不便宜，但看老公玩得這麼開心，是不是該考慮再去搬一台回來。

女網友笑說，老公比兒子玩得還開心。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

許多網友紛紛歪樓笑稱，「一定要再買一台，父子才可以尬車」「買給小孩玩都是大人的藉口，其實都是大人想玩」「如果承重可以100公斤，我也想玩」「今生最接近麥拉倫的一刻」「12公里是有點偏慢可能要改裝」「我找到減重的理由了」「男人的快樂就是這麼簡單。」

