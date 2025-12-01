好市多黑五人擠人！醫排隊等結帳「見隔壁推車」震驚：真的狂

生活中心／倪譽瑋報導

好市多黑色星期五購物週30日為最後一天，一早結帳櫃檯便擠滿人。（圖／記者李育道攝影）

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物節Black Friday」限時7天，時間為11月24日至11月30日，期間有不少限定商品讓人搶購。耳鼻喉科、功能醫學醫師許嘉珊30日發文分享，她與家人在黑五期間去好市多，花了不少時間人擠人、排隊，最後結帳時看到對面小姐的購物車中，只有一組板豆腐，讓許嘉珊震驚直呼「人擠人就為了買這個，真的狂」，不少網友也佩服那位小姐。

許嘉珊分享，好市多黑五活動，她與老公一行也有去採買，但特地開車、排隊、跟一大群人擠半天後，發現想買的限量商品已售罄，最後只買了一車日常食材。本以為自己這樣買「已經算是奇葩了」沒想到其他客人的買法更讓人震驚。

廣告 廣告

許嘉珊表示，隔壁小姐的推車中只有「三盒板豆腐」，老公瓜瓜認為「她可能還要買電視之類的吧？八成等等結帳的時候才拿出訂購單據！」沒想到排隊至最後，那位小姐真的只買了板豆腐，這讓許嘉珊驚呼「人擠人就為了買這個，真的狂！」

許嘉珊分享，隔壁小姐黑五優惠時來好市多，結果只買了板豆腐。（圖／翻攝自履行生活 許嘉珊醫師臉書）

許嘉珊也說，除了敬佩，也不禁合理懷疑，那位小姐可能和自己與老公一樣，想買其他東西結果錯過良機，只好買些食材回家。最後她也提醒大家，「下次如果有什麼心儀商品，務必請早！」

貼文曝光，不少網友也驚呼佩服「眾人皆醉我獨醒」、「在她眼裡，現場的黑五特價品都只是紅塵俗物，唯有那三盒板豆腐，才配得上她高貴且養生的靈魂」、「好理性節制的人」；也有人推測，「可能想買的都給人搶完了吧，剛好缺板豆腐」、「這種通常住在旁邊而已」、「人家剛吃飽去散步」。

更多三立新聞網報導

以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了

台積電領AI狂潮！台灣經濟有望「贏日韓」 CNN卻評：令人憂心

前高層爆「特斯拉拆中國車」偷學技術：徹底擊敗當地產業

反陸客抗議爆發！韓國人怒吼「CHINA OUT」：從未如此羨慕日本

