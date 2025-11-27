好市多黑五今日優惠倒數中 最高現省2萬

好市多公布今日精選折扣商品，包括美國牛肉、葡萄酒及多項熱門食品與生活用品。（圖／翻攝自好市多官網）





美式賣場好市多（Costco）自11月24日啟動「黑色購物週（Black Friday）」優惠活動，將持續至11月30日。今（27）日，好市多公布了本日精選折扣商品，包括美國牛肉、葡萄酒及多項熱門食品與生活用品。

好市多「黑五」活動已過一半，今日優惠商品涵蓋食品、3C家電、身體護理用品等多個品類。例如，Red Dragon紅龍冷凍雞塊3kg今日限定優惠，可省100元，每卡限購一件，數量有限，售完即止。



3C家電類商品也推出多項優惠，SAMSUNG 50吋QLED顯示器可省5000元，TCL 75吋QLED顯示器75P7K省6600元，LG 16公升除濕機MD161QBE0省3400元，DJI NEO旅拍套裝省1300元。珠寶與配件方面，2.00克拉圓形鑽石戒指（14K白K金VS2/G）省2萬元，0.6克拉鑽石耳環省8000元。保健及食品類，RED COW紅牛濃縮乳清蛋白珍珠奶茶口味（2.27公斤）省400元，美國頂級牛梅花薄切（秤重商品）每公斤省160元，AHC超微導B5能量修護賦活露（30ML）省160元，NEUTROGENA露得清水活保濕菁華（30ml／2入）省210元，MAMYPOKO滿意寶寶POEKMON晚安褲（L 120片／XL 88片）省250元，AQI雅葆綿羊油潤膚霜（575g×2瓶）省140元。以上商品優惠至11月30日，每卡限購一件，數量有限售完為止。

此外，部分食品與零食則不限購買份數，但數量有限，售完為止，例如QUAKER桂格黃金麥片燕麥片（1.7kg）省50元，特濃雙重巧克力餅乾省15元，Meiji明治杏仁可可球（1000g）省120元，CHATEAU D’ARSAC城堡紅葡萄酒2021省150元。

另外，好市多提醒，官方帳號將於每日下午16點搶先公布隔日精選商品，民眾可多加留意，以便掌握優惠。

