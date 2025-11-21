好市多黑五來了 500種商品攻略一次看

美式賣場好市多宣告「黑色購物週 Black Friday」正式登場。（示意圖／東森新聞）





年底購物旺季即將由好市多率先點燃！美式賣場 Costco 宣布「黑色購物週 Black Friday」正式登場，從24日到30日連續七天推出超值優惠。今年活動規模再度擴大，不僅有超過 500 項商品參與特惠，總回饋金更破百萬，如果有需要3C 家電、飲食、服飾，都可以趁黑五撿便宜。

隨著國人愈加重視飲食均衡，今年黑五最受矚目的品項之一，包括薄鹽毛豆莢、米森高蛋白飲、蛋白質穀物餐、紅牛膠原飲、燕麥片等符合「低負擔、高營養、成分單純」的飲食趨勢，相關產品都有優惠。另外，家庭族群熱愛的冷凍生蝦仁、美國頂級嫩肩牛排、貓罐頭等商品也會同步降價。

另外，像是知名品牌男女內褲組、流行男款休閒鞋、保暖鞋款等都有會員優惠價，家電與3C用品部分，這次也有75吋QLED顯示器、除濕機、洗碗機、數位氣炸鍋、與高強度降噪耳機。另外，電玩迷期待已久的遊戲主機，以及積木玩具組也同步推出限時優惠。

好市多表示，希望會員能在賣場獲得「比市場更划算、更值得」的消費體驗。今年更推出Costco聯名卡單筆分期享前3期免息優惠，凡滿千即可申請分期，最高可分 30 期；2025 年 12 月底前申辦 12～30 期，皆享該筆分期前 3 期免息，大型家電還附基本安裝服務，讓消費者輕鬆購買。

