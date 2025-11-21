好市多黑五來了 75吋電視、除濕機下殺 逾500商品優惠
美式賣場好市多（Costco）黑五購物節將於24日至30日登場，今年活動規模再創新高，賣場超過500件商品參與特惠，總優惠金額突破百萬元，從3C家電、食品、冬季服飾到生活精品，種類豐富；其中檔期最受矚目的家電與3C產品，這次優惠包含75吋QLED顯示器、除濕機、洗碗機、數位氣炸鍋及降噪耳機等。
好市多今（21日）搶先公布黑五優惠活動，最具吸引力的家電與3C用品，包含75吋QLED顯示器、除濕機、洗碗機、數位氣炸鍋、高強度降噪耳機全數入列；另外，電玩迷期待已久的遊戲主機，以及積木玩具組也同步推出限時優惠。
好市多表示，今年特別針對「家電升級族」推出富邦Costco聯名卡單筆分期享前3期免息優惠，凡於店內單筆刷卡滿千即可分期，最高可分30期。
此外，賣場為冬季寒流提前準備，冬季服飾與保暖單品也是黑五另一大亮點，知名品牌男女內褲組、流行男款休閒鞋、保暖鞋款，以及牛仔褲、保暖襯衫全面推出會員優惠價。
好市多看準健康飲食風潮，祭出「優質蛋白系列」商品優惠，像是薄鹽毛豆莢、米森高蛋白飲品、蛋白質穀物餐、紅牛膠原飲與燕麥片等熱銷商品都在名單中。此外，家庭族群最愛的冷凍生蝦仁、美國頂級嫩肩牛排、貓罐頭系列也同步優惠。
