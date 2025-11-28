好市多黑五倒數！ 一票會員「點1問題」無奈喊：不去了
美式賣場好市多（Costco）黑色購物週進入倒數階段，將於11月30日結束，賣場每天擠滿搶購人潮。不過，有許多會員抱怨，好市多很多熱門商品因為沒有限購，導致很快就被掃光，許多人到現場都買不到商品，直呼「要買的根本買不到，人擠人擠了個寂寞」。
好市多24日起推出黑色購物週活動，每天好市多都會在官方臉書公布隔天的優惠主打商品，有許多商品都祭出超大折扣，包含民生用品、家電、食品甚至金飾都有打折，吸引不少人搶購，還有民眾早上5點就到店外排隊等待搶購。
不過，隨著活動進入倒數階段，好市多官方臉書上陸續出現會員留言抱怨，表示有些商品沒有限購，導致很多商品早已被搶購一空，有許多會員到現場時想買的東西全沒了，「一下班就衝過去，結果要買的東西全沒了，最後只提了2瓶牛奶回家」、「熱門商品沒限購，許多會員白跑一趟，損害會員購買權益」、「不用去了，要的全部沒有了，車子很難停，人超多的」、「要買的根本買不到，人擠人擠了個寂寞」、「瘋搶的商品請公平限購」、「請有誠意一點，針對黑五的特價，是不是應該一周都要有貨呢？不然特別跑去，排隊排了那麽久，結果沒貨」。
也有會員提出建議，希望未來黑五熱門商品能有「限購令」或是官方網購平台能同步優惠。對此，根據《TVBS新聞網》報導，好事多回應，商品將會視銷售狀況持續調整措施。
