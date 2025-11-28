好市多黑五倒數2天！不少會員怒喊「不想去了」 網嘆最大問題
生活中心／彭淇昀報導
美式賣場好市多黑色購物週倒數2天！不過有不少會員抱怨，許多熱門商品因沒有限購，很快就被搶購一空，甚至有代購大量掃貨後再轉賣，讓不少會員白跑一趟，直言「漸漸地不想理『黑五』了」。
本週迎來好市多一年一度的黑色購物週，於24日開跑，展開為期7天的活動，按照慣例，官方臉書會在前天下午公布隔天的優惠商品，吸引不少會員搶買隊搶買。
不過，近日有許多會員抱怨，不少熱門商品都沒有限購，迅速被搶購一空，讓人白跑一趟，直呼「一下班就衝過去，結果要買的東西全沒了，最後只提了2瓶牛奶回家，這時候才回憶起去年也是這樣，然後就漸漸地不理黑五了」、「不用去了，要的全部沒有了」、「熱門商品沒限購，許多會員白跑一趟，損害會員購買權益」、「要買的根本買不到，人擠人擠了個寂寞」。
其中，有個會員抱怨，想買一款知名品牌洗髮精，但因為沒有限購，加上有一堆代購掃貨，再放到點商平台轉賣，「洗髮乳完全看不到，你說我買的滿意嗎？總覺得這制度很奇怪，熱門商品必須要在平日早上請假排隊去購買…希望都要特價了，至少能讓每個人都滿意買到」。
