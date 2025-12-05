好市多黑五後掀新話題 萬物皆漲網熱議：「下個恐漲會員費」

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

跑跑跑，美式賣場好市多（Costco）黑五優惠造成會員瘋搶。有會員詢問，還記得黑五週為了買什麼在賣場裡奔跑，話題引發會員們熱烈迴響，打開記憶之門，從衛生棉、香菜洋芋片、樂高行李箱、義美厚奶茶、衛生紙等，大家都說，黑五超低價「真的很欠買。」網友們認為，低價搶買就是怕物價上漲，現在萬物皆漲，「接下來可能漲會員費。」網友們說，「台灣會員費確實很久沒漲了。」、「希望別漲太多」，也有人認為，會員費就算漲了，很多東西還是好市多買划算。

廣告 廣告

好市多黑五優惠造成會員瘋搶。會員們討論，黑五超低價搶買就是怕物價上漲，現在萬物皆漲，「接下來可能漲會員費。」（圖／在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

今年黑五優惠又多又殺，各賣場湧入人潮驚人，會員們都有同感，「今年黑五的人潮很誇張欸。」有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，這次黑五搶購潮，不論男女老少都在為衛生棉奔跑，她詢問大家還記得自己曾經為了買什麼在賣場裡面奔跑嗎？她的經驗有香菜洋芋片、樂高行李箱，最有印象的是2017年的義美厚奶茶，每次搶購時覺得自己買到推不動了，但望眼過去旁邊推車更厲害！她認為，因物價上漲造成大家搶購，面對物價飆漲，接下來漲價商品不知為何，她個人希望衛生紙不要漲，也覺得最有可能漲的應該是會員費。

今年黑五優惠又多又殺，各賣場湧入人潮驚人，推車堆滿堆高。（圖／在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

貼文引發網友熱議，大家搶購品五花八門，有迪士尼拼圖、FILA 老爹鞋樂、烤雞；義美厚奶茶大家最深刻，「那時候真的惡夢」；樂高行李箱也很搶手，「一口氣買五個。」還有人列出歷年來搶購戰績松露巧克力、西雅圖極品拿鐵(整卡車搬走、義美厚奶茶(失敗超多次)。衛生棉更是兵家必爭之地，一下手就是好幾箱。網友們說，好市多就是「特價還會更低價」，衛生紙特價必搶、冷凍蔬菜也很便宜。大家搶買力驚人，「應該辦一個好市多推車超滿比賽，一定很精彩。」

網友們擔心萬物皆漲，恐怕會員費也會跟著漲。「我也覺得下一個漲的是會員費，韓國日本美國都漲了。」、「台灣的會員費漲是一定的，畢竟其他國家都在漲。」有會員也說，「今年沒漲會員費蠻驚訝的，因為一直有討論。」

更多FTNN新聞網報導

好市多黑五買氣爆棚！首度全週8點開門 折扣優惠「簡單粗暴」

好市多外套耐穿度驚人 網曝：一件穿 8 年還不退流行

Costco顧客都討厭！「這2種水果」意外上榜 不會回購的還有這些…

