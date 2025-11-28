好市多黑五整箱暖暖包打折了！8優惠商品一次看
美式賣場好市多近期進行「黑色星期五購物週」優惠活動，每天官方臉書都會公布隔天的優惠商品，許多商品的優惠價格都令民眾相當有感，不只生活用品、零食，也會有大牌3C產品、大型家電等，下殺到讓許多民眾十分心動的價格，近期天氣轉冷，預先公開的明（29）日優惠就包含知名品牌的暖暖包。
黑色星期五購物週優惠從11月24日至11月30日，賣場因應活動也會提前至上午8點開門，營業到晚間9點30分，每天下午4點左右會公布隔天的部分優惠商品。根據好市多官方臉書貼文，明（29）日優惠商品最吸睛的是Apple IMAC和500克黃金條塊。
明天的好市多優惠商品包含？
食品：
台灣雞里肌肉真空包（秤重商品）每公斤省50元。
義美小泡芙（草莓＋牛奶）省70元。
法式烤布蕾ENOBLE，省80元。
CHATEAU GISCOURS 法國紅葡萄酒 750ml 2021，省400元。
生活用品：
小白兔竹炭握式暖暖包30入，省70元
貴金屬：
PAMP 財富女神黃金條塊 500g，省26,000元
3C商品
Apple iMac 4.5K Retina 8核心／256G SSD，省4100元
Apple Watch 11代 GPS 42公釐 鋁金屬錶殼搭運動型錶帶，省1200元
黑五購物週即將邁入尾聲，緊接著好市多將在12月1日至12月7日推出「Cyber Monday 超級網購星期一」，超過300項商品全面下殺，涵蓋3C、大家電、保暖服飾、健身補給、節慶商品、零食等。
