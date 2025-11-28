好市多黑五整箱暖暖包打折了！8優惠商品一次看

好市多公布新的黑五購物週優惠商品。（圖／好市多提供）





美式賣場好市多近期進行「黑色星期五購物週」優惠活動，每天官方臉書都會公布隔天的優惠商品，許多商品的優惠價格都令民眾相當有感，不只生活用品、零食，也會有大牌3C產品、大型家電等，下殺到讓許多民眾十分心動的價格，近期天氣轉冷，預先公開的明（29）日優惠就包含知名品牌的暖暖包。

黑色星期五購物週優惠從11月24日至11月30日，賣場因應活動也會提前至上午8點開門，營業到晚間9點30分，每天下午4點左右會公布隔天的部分優惠商品。根據好市多官方臉書貼文，明（29）日優惠商品最吸睛的是Apple IMAC和500克黃金條塊。

明天的好市多優惠商品包含？

食品：

台灣雞里肌肉真空包（秤重商品）每公斤省50元。

好市多黑五購物週台灣雞里肌肉真空包成為優惠商品。（圖／台灣好市多臉書）

義美小泡芙（草莓＋牛奶）省70元。

不敗經典零食義美小泡芙也進入好市多黑五購物週優惠商品。（圖／台灣好市多臉書）

法式烤布蕾ENOBLE，省80元。

好市多黑五購物週法式烤布蕾ENOBLE成為新公布的優惠商品之一。（圖／台灣好市多臉書）

CHATEAU GISCOURS 法國紅葡萄酒 750ml 2021，省400元。

CHATEAU GISCOURS 法國紅葡萄酒成為好市多黑五購物週新公布的優惠商品。（圖／台灣好市多臉書）

生活用品：

小白兔竹炭握式暖暖包30入，省70元

好市多黑五購物週小白兔竹炭握式暖暖包30入整箱打折。 （圖／台灣好市多臉書）

貴金屬：

PAMP 財富女神黃金條塊 500g，省26,000元

好市多黑五購物週PAMP 財富女神黃金條塊下殺2萬6千元。（圖／台灣好市多臉書）

3C商品

Apple iMac 4.5K Retina 8核心／256G SSD，省4100元

Apple IMAC在黑五購物週中下殺4100元。（圖／台灣好市多臉書）

Apple Watch 11代 GPS 42公釐 鋁金屬錶殼搭運動型錶帶，省1200元

Apple Watch錶殼、表帶也列入黑五購物週優惠商品中。（圖／台灣好市多臉書）

黑五購物週即將邁入尾聲，緊接著好市多將在12月1日至12月7日推出「Cyber Monday 超級網購星期一」，超過300項商品全面下殺，涵蓋3C、大家電、保暖服飾、健身補給、節慶商品、零食等。

