好市多黑五明開跑 500件商品下殺 優惠、營業時間一次看
好市多一年一度的黑色購物周將於明天至30日開跑，業者祭出超過500項商品優惠，總折扣金額突破百萬元，涵蓋3C家電、食品、冬季服飾及生活用品等多項品類，為迎接人潮，好市多也特別調整營業時間，將原本上午10點開店提前至上午8點，方便會員更早入場選購。
逾500項商品下殺 首波優惠曝光
好市多每年黑色購物周開跑，今年祭出超過500項商品優惠，總折扣金額突破百萬元，其中以家電及3C用品最受會員關注，上周五（21日）公布首波優惠商品，包括75吋QLED顯示器、除濕機、洗碗機、數位氣炸鍋與高強度降噪耳機等，另電玩迷期待已久的遊戲主機，以及積木玩具組也同步推出限時優惠。
好市多表示，今年還特別針對家電升級族，推出富邦Costco聯名卡單筆分期享前3期免息優惠，凡於店內單筆刷卡滿千即可分期，最高可分30期，12月底前申辦12至30期，筆筆皆享該筆分期金額前3期免息優惠，大型家電還享基本安裝服務。
美食、服飾雙重優惠
除家電類外，針對食品優惠，好市多祭出薄鹽毛豆莢、米森高蛋白飲品、蛋白質穀物餐、紅牛膠原飲與燕麥片等熱銷商品，均列入本檔優惠名單；此外，家庭消費族群最愛的冷凍生蝦仁、美國頂級嫩肩牛排、貓罐頭系列也同步下殺。
好市多說，為冬季寒流提前準備，換裝需求持續攀升，冬季服飾與保暖單品也列入優惠範圍，包括知名品牌男女內褲組、流行男款休閒鞋、保暖鞋款、牛仔褲與保暖襯衫等，全面推出優惠價。
提早開店迎人潮
好市多表示，今年黑五不只主打價格優惠，也希望讓會員以實惠價格升級生活品質，不論是上班、休閒或家庭聚會穿搭，都能一次購足，強調為迎接購物潮，活動期間也將營業時間從原本上午10點，提前至上午8點開店，方便會員更早入場選購。
