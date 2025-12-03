好市多黑五最大亮點！醫驚見女推車只放1物 一票人笑翻：她有高貴靈魂

生活中心／王文承報導

好市多黑色星期五最後一天，醫師許嘉珊目擊一名女子的推車裡竟然只放著「板豆腐」，讓她驚呼實在太狂。（圖／記者施郁韻攝影）

美式賣場好市多（Costco）一年一度的黑色星期五（Black Friday）活動在11月30日正式落幕。一週內各分店人潮彷彿蝗蟲過境，大家瘋狂搶購。但在最後一天，東森栢馥森心林診所醫師許嘉珊目擊一名女子的推車裡竟然只放著「板豆腐」，讓她驚呼實在太狂，並分析背後可能的原因。

好市多黑五醫見女推車只放1物



許嘉珊在臉書粉專分享，30日當天她特地開車前往賣場，準備投入搶貨戰場。沒想到擠了半天後，想買的限量商品早已被掃購一空，只好退而求其次，買了一車日常食材。結果在結帳時，她看到旁邊一名女子的推車裡竟只放著一組三盒裝的板豆腐。

許嘉珊表示，她和同行友人原本猜測對方可能購買了電視等大型商品，結帳時才會出示訂購單據。沒想到看到最後，這位女子真的就只推著一組板豆腐結帳，「人擠人就為了買這個，真的狂！」

她笑說，自己心中除了敬佩，也推測那位女生可能跟她一樣，本想搶購限量品卻全被掃光，只好硬著頭皮買些食材回家，至少不空手而返。結果她低頭一看，自己的推車裡也放著板豆腐，不禁感嘆大家若想買心儀商品，下次務必早點出門。

貼文曝光後，掀起網友熱議，「人家只是去感受氣氛罷了」、「在她眼裡，特價品都是紅塵俗物，唯有那三盒板豆腐配得上她高貴又養生的靈魂」、「可能想買的都被搶光了吧⋯剛好缺板豆腐嘛」、「她大概只是順手拿晚餐需要的食材」、「我在好市多最巔峰的消費，就是推著整台車只買一串香蕉，其他時候就不說了」。

