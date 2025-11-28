好市多黑五最後兩天 部分會員喊不去了 無奈點出問題

美式賣場好市多（Costco）黑色購物周24日開跑，今（28日）已進入第5天，活動逐漸進入倒數階段，越來越多會員留言抱怨，許多熱門商品因未限購，很快就售罄，甚至有代購大量掃貨再轉賣，自己到現場買不到商品而白跑一趟。有會員表示，下班後衝去，想買的東西全都沒了，回想去年也是如此，直言漸漸地不想理「黑五」了。

好市多一年一度的黑色購物周於24日展開，業者按照慣例，會在前一天下午於臉書上公布隔日優惠商品，含括家電用品、民生用品、生鮮甚至是金飾，每天都有不少會員會在開門前排隊，等著搶買。

然而，隨著活動逐漸進入倒數階段，也有越來越多的會員在好市多官方臉書裡留言抱怨，認為不少商品都沒有限購，導致一早就被搶光，經常撲空。「一下班就衝過去，結果要買的東西全沒了，最後只提了兩瓶牛奶回家，這時候才回憶起去年也是這樣，然後就漸漸地不理黑五了」、「瘋搶的商品請你們公平的限購」、「熱門商品沒限購，許多會員白跑一趟，損害會員購買權益」、「不用去了，要的全部沒有了」。

也有人發現，知名品牌的洗髮露因沒有限購，不少代購掃貨，放到電商平台上轉賣，「洗髮露完全看不到，你說我買的滿意嗎，總覺得這制度很奇怪，熱門商品必須要在平日早上請假排隊去購買，都特價了，至少要能讓每個人都滿意買到才對。」

