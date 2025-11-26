好市多黑五染黃！情色網紅喊：把自己賣掉 警方出手了

一名網紅在好市多拍不雅照。（示意圖／Unsplash）





好市多黑色星期五染黃。一名擁有30萬粉絲，在X（推特）、Dcard與FansOne擁有高人氣的情色網紅，24日在好市多裸露胸部，並上傳照片寫下「把自己賣掉」，引發網友討論。警方表示，網紅行為可能面臨1年徒刑或罰款。

該名網紅在好市多黑色星期五購物週首日，大膽在現場人來人往情況下，坐進寵物食品區貨架，掀開上衣露出胸部拍照，再把照片上傳到社群平台發文：「逛了兩圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉。」

警方表示，目前尚未接獲報案，但該網紅行為恐觸犯《刑法》公然猥褻罪「意圖供人觀覽，公然為猥褻行為者」，最高可判處1年以下徒刑、拘役或9000元罰款。

今年9月有名自稱「台灣臀后」網紅，在高雄總圖拍攝成人影片，遭警方依公然猥褻罪嫌移送高雄地檢署。警方也呼籲民眾避免轉傳不雅圖影片。

