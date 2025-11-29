好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻

生活中心／施郁韻報導

美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。

好市多黑五家電、3C詢問度高，不少民眾趁假日前往搶貨，此外，長袖衣物、冬被也是熱賣商品，暖暖包幾乎每車都有一盒，「小白兔竹炭握式暖暖包」一盒30入售價259元，今日是好市多黑五最後一天，人潮預估將再創高峰。

（圖／翻攝自台灣好市多臉書）

「好市多我都唸Costco」帳號經常分享好市多資訊，他提到「義美小泡芙」相當熱賣，去年10分鐘就被清場，直呼「究竟這款會不會跟去年的巧克力口味一樣熱搶呢？義美去年可是搶手到有會員開貨車去扛」，今年也再度列入優惠清單，好市多悄悄寫著「每卡限購一組」的規則。

消息一出，會員留言直呼：「今年限購，不用開車去載了」、「早就該限購了」。

此外，「森歐黎漾咖啡因洗髮精」也相當熱賣，才開門不久就被搶購一空，不過「好市多我都唸Costco」透露，28日發現價格牌已寫上「每卡僅限一組」，會員不用擔心搶不到。

