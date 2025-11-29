好市多黑五熱賣商品全被搶光！官方出招了 會員：早該這麼做

美式賣場好市多自24日起推出黑色購物周，時間一直到30日，然而卻有民眾抱怨，一堆熱門商品被代購搶光。然而近日有網友發現，好市多悄悄變更規則，將一部分特賣商品改成「每卡限購一件」，許多會員看到後直喊「早該這麼做」。

好市多黑五限購新措施

時常在Threads上分享好市多資訊的帳號「好市多我都唸Costco」，近日發文指出，今天IMAC 、Apple Watch 、金條塊、小白兔暖暖包還有知名點心出現特價，但今年有特別標示「每卡限購一組」，究竟會不會跟去年一樣熱搶呢？

對於好市多祭出「限購一組策略」，網友紛紛留言表示，「早該這麼做了」、「一開始都嘛沒限卡，被客訴才來限量」、「代購都掃光了，才來限購」、「今年限購，不用開車去載了」。

熱門商品依然秒殺

不過「好市多我都唸Costco」指出，黑五剩最後兩天，人潮多到一個誇張，賣場上架許多會員敲碗的熱賣品，尤其是頂級收藏等級黃金條塊，一開門就被買走，價格牌都沒看到。

而明（30）日就是好市多黑色購物周的最後一天，官方也在臉書宣布優惠品項，其中包括13吋MacBook Air、博多明太子蝦餅禮盒、超大菠菜義大利餃、關山米以及法國葡萄酒。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

