好市多黑五瘋搶1神品！整箱只要369元 上架秒被掃空

好市多黑五優惠衛生用品「安睡褲」意外成為熱門商品。（圖／授權自threads＠mrss0730_）





台灣好市多黑色星期五優惠開跑，家電、3C等高單價商品也祭出特價，沒想到女性衛生用品「安睡褲」意外成為最大黑馬。黑五折扣後一箱24片只要369元、另一款40片特價後則是599元，優惠幅度驚人，現場瞬間變成搶購戰場，網友分享畫面指出棧板才剛推入賣場、甚至還沒完全就定位，就被會員一掃而空。

不少網友在Threads分享戰況，直呼「好市多黑五安睡褲戰場太可怕」、「一上架就幫老婆搶兩箱，回頭再看已經沒了」。根據影片，員工才剛把整棧商品推到位置，人潮立刻蜂擁而上瘋狂掃貨，搶購人潮中不只婆媽、太太，還有不少男性加入。一名女網友拍下丈夫擠進人群拿取衛生棉的畫面，笑稱「關於我老公在好市多搶衛生棉的那件事」。另一段影片更拍到一名中年男子的推車堆滿安睡褲，箱子高到超過本人，引來網友困惑：「一個男人買那麼多安睡褲要幹嘛？」

多數民眾鎖定兩款安睡褲產品，其中「蘇菲超熟睡安心褲日夜組合」原價809元，本次黑五直降210元、特價599元，平均一片不到15元；另一款「好自在熊抱散熱安睡褲」24片原價479元，折扣後只要369元，換算每片約15.3元。

好市多黑五安睡褲商品折扣。（圖／翻攝自好市多優惠資訊分享臉書）

今年好市多黑五共有超過500項商品參與優惠，除了安睡褲、衛生棉掀起熱議外，LG 50吋QNED顯示器現折3800元、MAC MINI M4 十核心折1800元、24K黃金男士套組、0.5克拉鑽石項鍊、SHARP吹風機、大同電鍋等也都祭出大幅降價。黑五活動將持續至週日，全台14家分店期間皆提前至早上8點營業，每天也會公布新一波特價品，部分熱門商品賣完後不再補貨。

