好市多黑五第2波優惠來了 3C家電最多現省12900元

好市多一年一度黑色購物周昨開跑，全台門市湧現搶購人潮，北市內湖店更在開門前就出現200多人的排隊人龍，業者昨也在臉書公布第二波優惠資訊，多達24款商品同步下殺，其中3C家電部分，SAMSUNG65吋顯示器折扣最大，一口氣現折1萬2900元；除臉書公布的優惠外，現場也有多款商品限定折扣。

好市多昨（24日）於臉書粉專公布第二波優惠，祭出多達24項下殺商品，涵蓋3C家電、居家用品與食品等，其中最受矚目的3C家電部分，SAMSUNG65吋顯示器折扣最狂，現折1萬2900元，吸引許多會員關注。

廣告 廣告

除了臉書公布的優惠外，只要在賣場價目表上看到「BLACK FRIDAY」標示，皆代表黑色購物周的限定折扣品項。

3C電器

・SAMSUNG65吋NEOQLED顯示器，現省12900元

・ASUSR7電競桌上型電腦，現省9000元

・MSI27吋曲面電競螢幕，現省1000元

・BOSEQuietComfortSC消噪耳機，現省1600元

・SHARK手提無線吸塵器，現省2600元

・DYSON吹風機，現省800元

・PHILIPS攜帶式電鬍刀，現省1400元

・象印VE真空微電腦熱水瓶4公升，現省1100元

居家生活用品

・雙人白鵝絨可水洗子母被，現省1860元

・BEURER德國博依床墊型電毯雙人雙控長效型，現省600元

・BRITA純淨濾水壺3.6公升＋MAXTRAPRO濾芯14入，現省1050元

・NEXXUS超級海藻豐盈洗髮精1000毫升，現省130元

・WHISPER清新淨味液體衛生棉24公分，現省170元

・李施德霖全效護理無酒精漱口水，現省224元

保健、食品優惠

・M2超能膠原飲＋水光膠原飲組合，現省400元

・無調味綜合堅果1.13公斤，現省60元

・松露造型巧克力風味球，現省150元

節慶或玩具

・8呎充氣熊裝飾，現省2250元

・230公分LED聖誕樹，現省3730元

・LEGO越野車，現省1250元

更多中時新聞網報導

李安被妻虧「憤世嫉俗的老頭」

江裕春老師獲新北技職名人賞肯定

連晨翔新手爸 變炫娃魔人