好市多黑五第2波開殺！ 65吋顯示器狂降12900元

賴韻如

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周 Black Friday」今（25）日進入第二天，全台門市持續湧入搶購人潮。官方臉書同步釋出最新一波優惠名單，涵蓋3C家電、居家用品到食品等多達24款商品全面降價，其中降幅最大的為 SAMSUNG 65吋顯示器，一口氣現折12900元。

好市多黑色購物週24日登場。（圖／陳奕廷攝）
好市多黑色購物週24日登場。（圖／陳奕廷攝）

好市多24日於臉書粉專公布「第二波黑五優惠」部分商品：

好市多黑五第二波優惠品曝光。（圖／翻攝自好市多臉書，下同）
好市多黑五第二波優惠品曝光。（圖／翻攝自好市多臉書，下同）

3C／家電

SAMSUNG 65吋 NEO QLED 顯示器（QA65QN1EF），現省12900元

ASUS R7 電競桌上型電腦，現省9000元

MSI 27吋曲面電競螢幕（MAG 276CXF），現省1000元

BOSE QuietComfort SC 消噪耳機，現省1600元

SHARK 手提無線吸塵器（IW2241TW），現省2600元

DYSON 吹風機（HD08），現省800元

PHILIPS 攜帶式電鬍刀（RQ901/06），現省1400元

象印 VE真空微電腦熱水瓶 4L（CV-DXF40），現省1100元

居家用品

雙人白鵝絨可水洗子母被（180×210cm），現省1860元

BEURER 德國博依 雙人雙控床墊型電毯（150×140cm），現省600元

BRITA 3.6公升濾水壺＋MAXTRA PRO濾芯14入，現省1050元

生活用品

NEXXUS 超級海藻豐盈洗髮精 1000ml，現省130元

WHISPER 清新淨味液體衛生棉24公分（30片×2），現省170元

李施德霖 無酒精全效護理漱口水（1L×3＋250ml×1），現省224元

節慶／玩具

8呎充氣熊聖誕裝飾，現省2250元

230公分 LED 聖誕樹，現省3730元

LEGO Land Rover Defender 90 越野車組，現省1250元

保健／食品

M2 超能膠原飲＋水光膠原飲組合，現省400元

Kirkland Signature 無調味綜合堅果 1.13公斤，現省60元

松露造型巧克力風味球（1公斤×2盒），現省150元

好市多「黑色購物週 Black Friday」從11月24日開始到11月30日共七天，全台好市多皆提早於上午8點營業，合計特價的商品超過五百件。業者表示，除了臉書公布的優惠外，只要在賣場價目表上看到「BLACK FRIDAY」標示，皆為黑色購物周的限定折扣品項，會員可至現場選購多款商品限定折扣。

