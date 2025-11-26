好市多黑五第3天！厚奶茶特價 這品項現省1萬2500

好市多黑五第三波優惠。（圖／東森新聞）





近期各大賣場及網路平台迎來黑色星期五優惠，連鎖美式賣場好市多（Costco）黑五已經來到第三天，官方也公布第三波優惠品項，厚奶茶、和牛通通都特價，其中SONY的75吋顯示器更是現省1萬2500元。

好市多黑色星期五優惠從11月24日至11月30日，為期7天，賣場也提前至上午8點就開門並營業至晚間9點30分，官方會每天下午4點會在臉書公布隔天部分優惠商品，讓不少消費者引請期待，根據官方公布消息，第三天優惠品項從3C到生活用品通通有，包含：

食品

日本A4和牛肋眼真空包，原價2899元，特價2299元，現折600元。

I-MEI 義美厚奶茶（946毫升，3瓶），原價149元，特價119元，現折30元。

3C

SONY 75吋 4K 顯示器，原價6萬2,399元，特價49,899元，現折1萬2,500元。

LG 65吋 OLED 顯示器，原價5萬5,599元，特價44,479元，現折1萬1,120元。

MSI 15.6吋電競筆記型電腦，現折8000元。

SAMSUNG 43吋移動式智慧聯網螢幕組，現折3200元。

SAMSUNG 55吋 NEO QLED 顯示器，現折8300元。

家電

PANASONIC 10公斤熱泵乾衣機，原價3萬1,199元，特價2萬4,959元，現折6240元。

PANASONIC 10.5公斤滾筒溫水洗衣機，原價1萬5,699元，特價1萬2,499元，現折3200元。

PHILIPS 充電式智能音波牙刷 2入，現折1000元。

DYSON 手提無線吸塵器 V8，現折800元。

BOSE SOLO II 電視音響，原價7999元，特價6399元，現折1600元。

LE CREUSET 鑄鐵深圓鍋含蓋24公分，現折2000元。

BRUNO 多功能氣炸烤箱 15公升，省下600元。

LAIFEN 萊芬 高速吹風機 SE，省下560元。

精品

4.25克拉圓形鑽石手鍊，現折3萬4,000元。

生活

MEGRHYTHM 蒸氣眼罩舒緩氣享組（36片），原價685元，特價525元，現折160元。

CALVIN KLEIN 男純棉平口褲三入（S–XL），現折160元。

HOTEL GRAND 萊賽爾雙人柔蠶絲四季被（80×210公分），現折500元。

ACUVUE 歐舒適每日拋隱形眼鏡 90片入，現折1500元（買4盒現折金額）。

黑色星期五。（圖／翻攝自台灣好市多臉書）

