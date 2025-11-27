好市多黑五第5天優惠曝！黃金現折1萬

台灣好市多宣布，今年黑色星期五活動自11月24日起連續7天舉行。（示意圖／東森新聞）





年末購物旺季來臨，全球主要零售商陸續推出黑色星期五（Black Friday）折扣活動。台灣好市多宣布，今年黑色星期五活動自11月24日起連續7天舉行，規模較往年擴大，全台門市將提早營業並推出逾500項特價商品，明日優惠商品包括亮點品包括鑽石、黃金、Mac Mini、家電等人氣商品，總優惠金額估計突破百萬元。

好市多宣布今年黑色星期五活動期間，全台門市每日自上午8時開門，營業至晚間9時30分，實際營業時間仍以各賣場公告為準。為因應人潮，活動期間每日將新增「當日限定」商品，部分品項僅限現場販售，不會事先公布於型錄，需消費者親至門市確認。今年共有超過500項商品參與優惠，包含家電、3C、食品、精品、美妝及生活用品等多種類別。

廣告 廣告

好市多在官方社群公布黑色購物週第5天（11月28日）的17項特惠商品，家電、3C與精品類均有折扣。其中，Apple Mac Mini M4（10核心、256GB SSD）首度推出黑五優惠，現折1800元，預估數量有限。精品部分新增鑽石與黃金品項，包括0.5克拉鑽石項鍊現折7500元、24K黃金男士套組現折1萬零50元。

家電類商品則以大同11人份全不鏽鋼電鍋與夏普雙氣流智慧吹風機最受矚目，分別現折410元與1910元。居家辦公族群關注的人體工學商品亦同步推出，FLEXISPOT電動升降桌與BACKBONE網布椅分別折扣900元與1200元。

食品與生鮮品項同樣加入黑五行列，包括冷凍毛豆、有機無糖豆漿、低脂切片乾酪等日常品項皆有優惠，美國頂級嫩肩里肌真空包每公斤則現省100元。其餘11月29日與11月30日的優惠品項則將依照每日公告更新。

為方便辨識優惠，賣場採「現減」與「黑5」標示。好市多提醒，部分商品設定限購數量，例如每張會員卡僅能購買一件，若有囤貨需求可由家人、朋友協助分次結帳。多數優惠商品將持續至活動最後一天，惟仍有部分僅限特定數日，且熱門品項售完後不再補貨。

今年黑五前夕，好市多除推出優惠外，也寄發會員回饋信件。續卡滿20年以上會員可持信函至賣場兌換烤雞；續卡滿25年者則可兌換披薩。好市多說明，若會員未收到信件，可直接至櫃台查詢年資，不論一般會員或黑鑽會員，只要年資達標皆可領取。針對會員回饋制度，黑鑽卡持有人在活動期間於實體賣場消費可獲2%黑鑽回饋，配合聯名卡刷卡2%回饋，最高共可取得4%回饋；線上購物則最高可達5%回饋。

黑色星期五源自美國感恩節隔日，因為當日龐大的消費潮往往能讓商家從「紅字」轉為「黑字」，因此得名。近年隨電商興起，黑色星期五逐漸擴散成全球性購物節，2025年的黑色星期五落在11月28日，各大品牌多在此日前後展開優惠，帶動年底零售市場買氣。

更多東森新聞報導

毛孩爸媽快看！好市多黑五神級寵物零食「猛折320元」

好市多黑五第3天！厚奶茶特價 這品項現省1萬2500

美賣場「黑五」優惠下殺！「枕頭大小」和牛只要4千

