好市多黑五落幕 最後一天醫見隔壁女生推車只放1食物驚：真的狂

好市多黑五購物周落幕，不少人失心瘋狂掃貨架。（示意圖／資料照）

美式賣場好市多黑色購物節在11月30日落幕，一周內各大分店人山人海，大家瘋狂搶購，但就在最後一天，東森栢馥森心林診所許嘉珊醫師目擊，有個女生的推車竟然只放著「板豆腐」，直呼超狂，也推測背後可能原因。

許嘉珊醫師在臉書粉專發文表示，30日當天自己特地開車前往賣場，準備「大展身手」，卻發現擠了大半天後，想要的限量商品早就已經被搶購一空，只好退而求其次，買了一車的日常食材，卻在結帳時看到隔壁女生的推車中，只放了一組三盒板豆腐。

廣告 廣告

許嘉珊醫師說，她與同行看到後在討論，對方可能買了電視之類的大型物品，結帳時才會拿出訂購單據，沒想到看到最後，那位女生真的就帶著一組板豆腐結帳了，「人擠人就為了買這個，真的狂」。

許嘉珊醫師打趣表示，心中Respect之餘，不禁合理懷疑，對方應該跟自己一樣，想要買限量商品，結果被掃光，才會硬著頭皮買點食材回家聊表心意，接著又低頭看了自己的推車，發現也有板豆腐，感嘆大家下次如果有什麼心儀商品，務必請早。

網友們也紛紛留言：「板豆腐是我就不推車了，方便穿梭人潮」、「我猜是～他要買的東西都缺貨了有點失落，買了一個寂寞」、「他只是去冰箱拿，今天晚上料理需要的食材」、「我曾經黑五的時候擠入美式賣場，結帳時推車內只有一組兩罐的鮮奶…」、「也有可能就跟我爸一樣住好市多對面，把好市多當小七在逛」、「有沒有可能人家只是去感受氣氛」、「黑五7天我去了3天，最後一天我要的特價米沒了，泡芙也賣完了，只好拿一袋麵包去結帳」。

更多中時新聞網報導

聽女兒初生啼哭 陳澤耀幫妻擦眼淚

腦內Tau蛋白沉積 造成失智惡化關鍵

陳玄力練功練斷骨 說翻就能翻