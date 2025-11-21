好市多黑五要來了！搶購攻略懶人包 75吋電視、除濕機都有折扣

【緯來新聞網】2025年好市多黑色購物節即將於11月24日開跑，連續七天推出實體門市專屬的促銷活動，並同步延長營業時間至晚上9點半。每日將公布隔日的優惠項目，部分商品僅在店內才有機會搶購，建議民眾提前規劃購物行程，避免錯過限時優惠。

好市多黑五折扣24日登場。（圖／翻攝Google Maps）

好市多今年黑五活動將自11月24日（週一）至11月30日（週日）舉行，每天營業時間為上午8點至晚上9點30分，較平常提早開門，且開店前30分鐘即開放停車場，方便顧客卡位排隊。



此次優惠項目每日不同，當日主打商品若未售完，隔日將有機會續賣，但熱門品項如家電、電視、3C產品與生活用品通常首日即搶購一空，部分限量商品也設有單卡限購機制，需與親友協力分開結帳方能多購。



此外，有些特惠品項並未預先公布於廣告單中，需親臨現場才能發現驚喜價格。民眾可認明商品標籤上的「現減」或「黑5」標記，以判斷是否為活動優惠，避免混淆一般促銷。雖然線上商店同樣推出促銷，但實體門市的折扣通常更具吸引力。



為回饋大型家電消費者，好市多與富邦Costco聯名卡合作，針對單筆刷卡滿千元的家電商品提供最高30期分期、前三期免息優惠，且包含基本安裝服務，活動至2025年12月底止。



今年黑五主打「優質蛋白系列」商品，像是薄鹽毛豆、蛋白穀物飲、高蛋白營養餐、紅牛膠原飲與燕麥片等，瞄準重視健康與健身族群。此外，冷凍蝦仁、頂級牛排、貓罐頭等適合家庭囤貨的商品也同時降價，預料將引爆一波年末補貨潮。



隨著氣溫驟降，冬季服飾也加入折扣行列，包括男女內著、保暖鞋款、牛仔褲與厚襯衫等熱門品項皆祭出會員專屬優惠，迎合年末換季需求。



至於歷來熱銷的家電與3C類商品，如75吋QLED電視、除濕機、洗碗機、氣炸鍋與降噪耳機等也在折扣名單中，另有遊戲主機與積木玩具組，從居家娛樂到兒童禮物一次網羅。



本文由「醫健新聞」整理授權轉載。

