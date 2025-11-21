好市多黑五要來了！搶購攻略懶人包 75吋電視、除濕機都有折扣
【緯來新聞網】2025年好市多黑色購物節即將於11月24日開跑，連續七天推出實體門市專屬的促銷活動，並同步延長營業時間至晚上9點半。每日將公布隔日的優惠項目，部分商品僅在店內才有機會搶購，建議民眾提前規劃購物行程，避免錯過限時優惠。
好市多黑五折扣24日登場。（圖／翻攝Google Maps）
好市多今年黑五活動將自11月24日（週一）至11月30日（週日）舉行，每天營業時間為上午8點至晚上9點30分，較平常提早開門，且開店前30分鐘即開放停車場，方便顧客卡位排隊。
此次優惠項目每日不同，當日主打商品若未售完，隔日將有機會續賣，但熱門品項如家電、電視、3C產品與生活用品通常首日即搶購一空，部分限量商品也設有單卡限購機制，需與親友協力分開結帳方能多購。
此外，有些特惠品項並未預先公布於廣告單中，需親臨現場才能發現驚喜價格。民眾可認明商品標籤上的「現減」或「黑5」標記，以判斷是否為活動優惠，避免混淆一般促銷。雖然線上商店同樣推出促銷，但實體門市的折扣通常更具吸引力。
為回饋大型家電消費者，好市多與富邦Costco聯名卡合作，針對單筆刷卡滿千元的家電商品提供最高30期分期、前三期免息優惠，且包含基本安裝服務，活動至2025年12月底止。
今年黑五主打「優質蛋白系列」商品，像是薄鹽毛豆、蛋白穀物飲、高蛋白營養餐、紅牛膠原飲與燕麥片等，瞄準重視健康與健身族群。此外，冷凍蝦仁、頂級牛排、貓罐頭等適合家庭囤貨的商品也同時降價，預料將引爆一波年末補貨潮。
隨著氣溫驟降，冬季服飾也加入折扣行列，包括男女內著、保暖鞋款、牛仔褲與厚襯衫等熱門品項皆祭出會員專屬優惠，迎合年末換季需求。
至於歷來熱銷的家電與3C類商品，如75吋QLED電視、除濕機、洗碗機、氣炸鍋與降噪耳機等也在折扣名單中，另有遊戲主機與積木玩具組，從居家娛樂到兒童禮物一次網羅。
更多緯來新聞網報導
丟臉！台女澀谷斑馬線「坐地擺拍」稱好玩 網怒轟：別說你是台灣人
大胃王小慧一招買爆超商 揪麻由逛9大企業聯辦《循寶夠物節》
其他人也在看
威力彩頭獎保證2億！3生肖財星高照 有望一夜致富
威力彩今（20）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、馬、羊的人在這段期間財星高照，正財偏財都有不錯的收穫，甚至可能一夜致富。中天新聞網 ・ 21 小時前
2025交換禮物全攻略｜最新版人氣禮物推薦！烤焦Kitty、GD設計IP彩妝、脆友熱議「噴了中大獎」香氛...村上隆盲盒掛件明天開搶
不想讓交換禮物變成年度例行公事，想破頭卻又毫無靈感？「揪愛Mei」一次盤點2025最常被點名的年度話題好物，從3C配件、療癒香氛、辦公小物到實用又不失質感的居家選物，熱門送禮排行榜全入列，讓你穩坐交換禮物界的常勝軍。這次更貼心劃分成3大最常見的預算帶：500元以下、500～1000元、1000～1500元，隨手選也不怕出錯，一秒鎖定你的命定款交換禮物。Yahoo夯好物 ・ 17 小時前
直降$811起！Mardi Mercredi、The North Face北面、KODAK柯達、MARITHÉ，超夯韓系單品特惠攻略
最近秋冬換季，你的衣櫃準備好了嗎？這次幫大家整理了八個超人氣的韓系品牌單品，從Mardi Mercredi、The North Face北面、MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD、WHO.A.U、KODAK柯達、到National Geographic國家地理，還有MUCENT，每一個都是近期超夯韓系品牌。這些單品即使隨便搭一件牛仔褲、休閒褲都能很有型。想讓秋冬穿搭既實用又有型，還能穿出滿滿韓系街頭風，這八款單品絕對是衣櫃必備。Yahoo好好買 ・ 1 天前
超商搶冬季商機！冬季棉被下殺1折只賣500元不到
財經中心／陳致帆、賴文軒 台北報導天氣逐漸轉涼，氣溫下探1字頭，不少民眾都感受到變冷，因此各家超商不僅搶攻火鍋商機，甚至搬出保暖冬被要搶攻市場，有業者推出保暖的"石墨烯"水洗冬被，百貨公司一條都要3-4千起跳，不過超商直接下殺1折價，不用500元就能買到，另外還有超商推出法蘭絨冬被，也是八百有找，搶攻冬天的保暖商機！民視記者陳致帆：「來到超商，買民生用品結帳 真的好方便，不過現在架上居然還能買到冬季棉被」。打開被子抖一抖、甩一甩，氣溫逐漸轉涼，超商業者看準商機，推出石墨烯水洗冬被，原價3480元，現在只要1折價，不到500就能溫暖過冬。超商公關資深經理許宜茹：「我們有推出棉被送洗的一個服務，它現在是有做活動的，我們主力會看在棉被，跟一些生活備品整體的成長，因為棉被它的下殺價是非常優惠的，不過它在客單的成長，我們還是覺得非常有期待值」。用壞也不心疼，架上限量供應，還有送洗服務一應俱全。不過⋯超商業者推出法蘭絨和石墨烯材質棉被。（圖／民視財經網）另一家卡通圖案超吸睛，法蘭絨材質又毛又保暖，超商業者和知名ip合作，推出法蘭絨和石墨烯材質棉被，價格也是下殺千元有找。民眾：「還蠻划算的」。民眾：「(平常)會在網路購物買，我覺得很方便啊，而且超商的購物比較有品質的保障，那如果有問題的話，也可以跟超商這邊做反應，他們都會有售後服務，那如果網路的話，可能就比較沒有保障，而且收到的東西。可能也不知道去哪邊投訴，如果東西不好的話」。超商搶冬季商機。（圖／民視財經網）除了ok、7-11、全家超商也推出針織外套、圍巾、發熱衣等，搶攻保暖商機，超商從吃的火鍋，到穿得發熱衣、羽絨衣、到蓋的冬被，要搶百貨公司業績，深入民眾生活。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：超商搶冬季商機！冬季棉被下殺1折只賣500元不到 更多民視新聞報導北京呼籲避免前往日本助漲首爾機票銷量 南韓成中客最愛和碩金孫永擎電268元掛牌上市 童子賢讚:孫要比爺爺強傳台積電前資深副總帶走2奈米機密 高檢署介入調查民視財經網影音 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》戶外打擊練習沒人想跟大谷同組 Smith爆料：大家都不想丟臉
洛杉磯道奇隊捕手Will Smith近日登上美國節目《The Rich Eisen Show》，大方分享大谷翔平在季後賽期間「解禁」戶外打擊練習時的震撼場面。他透露，大谷的打擊太過誇張，隊友們都「讓他自己打最後一組」，因為沒有人想與他同組，避免在飛行距離上一比就見笑。TSNA ・ 2 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯二度發聲！ 曬報案單提告自清：世界自有平衡
本刊近日獨家揭露歌手楊宗緯被鄰居指控佔用公共空間、破壞公物、家人有不當行為等，引發「惡鄰風波」。他先於19日透過微博否認指控，並強調相關糾紛源自前一屆委員因保全招標問題心生不滿，才以爆料方式報復。他昨晚（20日）再度發聲，公開報案證明單，宣布已正式提告散布不實言論者，將以法律捍衛名譽。鏡週刊Mirror Media ・ 49 分鐘前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 23 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 3 小時前