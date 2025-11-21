「生髮產品」是智商稅嗎？ 女性也會雄性禿？ 4大落髮「都市傳說」醫師一次解析！

【緯來新聞網】近來百萬YouTuber Joeman（九妹）拍了一支談他中年焦慮的影片，談到由於瘦身加上工作壓力很大，他發現他的掉髮增加，為此他特地去看了醫師，檢查發現，他竟然有「雄性禿」的問題，掀起網友一陣討論，萊佳形象美學診所沈孟暵醫師指出，雄性禿除了跟遺傳有關外，生活習慣不正常、壓力等，還有不要認為雄性禿只有男性才有，女性也有可能會雄性禿，差異在於男性是「前額的髮線後退、頭頂的髮量變少」，女性則會是「分線的地方開始落髮，嚴重可能整體都會變成稀少。」

（圖／醫健新聞提供）

該影片一出，立刻引發網友熱議，有網提到「可能是因為在重訓，所以掉髮速度比較快？」、「為了避免落髮，每日梳頭100下」，甚至有網友好奇的問「市面上的雷射生髮產品，到底是不是真的能降低落髮？」，也有網友將過去對抗落髮的經驗談在留言區分享，像是有網友就提到，「年過半百頭髮開始越來越細，於是洗完頭一定按摩頭皮、甚至吹到100分的乾」，面對雄性禿到底是該按摩頭皮、吹乾頭髮，甚至吃藥，還是能透過「生髮產品」來降低發生率？沈孟暵醫師透過本文說給你聽！



什麼是雄性禿？只有男性會有嗎？

沈孟暵醫師指出，雄性禿與體內的二氫睪固酮（Dihydrotestosterone, DHT） 及遺傳因素相關，因DHT旺盛使得毛囊逐漸萎縮、毛髮變細，最終導致頭髮不再生長。不過，雄性禿並非所有男性都會有，掉髮也從來不是單一原因造成，包括工作壓力、生活習慣、壓力性掉髮等都可能是因素之一。



出現雄性禿時，毛囊會逐漸萎縮，使得髮絲變細、變軟，從髮際線或頭頂部位開始出現落髮跡象，不過不只男性可能會有雄性禿問題，女性也可能會發生，如果又遇到像是懷孕、產後以及更年期等荷爾蒙變化較大時，落髮的問題又會更加嚴重。



雄性禿的6大治療方式

對於雄性禿的治療，早期發現、早期治療是很重要的，目前用來治療雄性禿的藥物，主要是防止毛囊進一步萎縮，萎縮毛囊的修復及頭髮的再生要靠殘餘毛囊細胞本身的復原能力，如果太晚治療，毛囊已經極度萎縮，甚至完全消失，藥物治療就沒有辦法讓毛髮長出來了。



1.Minoxidil生髮液可抑制掉髮：使用安全性相當高，只有少數病患會在使用後出現局部的頭皮刺激反應，如：發紅、刺癢等。

2.口服藥-Finasteride、Dutasteride：能降低毛囊萎縮，口服藥物的安全性相當高，雖然有少數病人在使用後會出現性慾降低及性能力減退的情形，但發生率低且停藥後便會回復。

3.低能量雷射：事實上，現在很流行的雷射生髮帽，就可以稱為低能量雷射治療（Low-Level Laser Therapy，LLLT），是近年來臨床用於治療雄性禿的選擇方式之一。沈孟暵解釋，低能量雷射治療是利用波長約 650 奈米的紅光照射頭皮，換言之，它能刺激毛囊內的「能量工廠」，也就是線粒體，使得毛囊細胞獲得更多能量，增加血液循環，達到活化毛囊、頭髮再生的目的。

4.PRP（自體血小板血漿）：藉由注射生長因子達到促進毛囊修復與再生的目的。

5.肉毒桿菌注射：當新陳代謝變好，DHT這個壞傢伙就容易被帶走，毛囊就比較不會受到DHT的作用，頭髮就有機會長回來，其次，頭皮的下面有肌肉，如果這些肌肉太緊，就像水管被掐住，血流會變差，肉毒可以讓肌肉放鬆，讓頭皮得到更多「養分」！

6.植髮：對於已經看不到毛囊且延誤治療的嚴重落髮患者，植髮則是最後的解決方案，透過移植健康的毛囊來恢復頭髮的濃密程度。

（圖／醫健新聞提供）

關於雄性禿的「4大都市傳說」

為了解決落髮問題，你是不是也曾經砸大錢買生髮產品、用盡洪荒之力，最後發現依然頂上無毛，以下就幫大家破解「生髮的都市傳說」，助你少走冤望路



Ｑ：每天梳頭梳100下，就能夠預防落髮

Ａ：雖然梳頭有助於促進頭皮的血液循環，甚至幫助頭皮調節皮脂，但是如果過度梳頭，不僅無法預防落髮，還會造成頭髮的損傷，有害無益。



Ｑ：洗完頭之後，一定把頭皮與頭髮吹到百分之百全乾

Ａ：頭髮吹全乾是有助於頭皮的健康，會建議要將溫度控制在60度以內，避免過熱對頭皮造成的受傷，頭皮長時間受到光、熱的損害，也是會造成落髮的。



Ｑ：重訓越多掉髮速度比較快？

Ａ：重訓本身是不太會造成落髮的問題，真正會造成落髮的是健身後補充的食品，例如：肌酸、高蛋白等，雖然這些產品有助於運動後的體力恢復，同時也會提升體內的睪固酮濃度，對於本身有雄性禿基因的男性來說，就會造成髮線越爬越高的危機。



Ｑ：市面上的雷射生髮產品是「智商稅」？

Ａ：事實上，生髮產品就是一種輔助毛髮生長的工具，但是不是智商稅的關鍵在於買的商品是否有經過相關的認證核可，同時在使用前也必須先諮詢醫師確認造成落髮得原因，並且可能需要結合其他外用藥物、營養補給等配合使用，幫大家整理適合使用相關產品的3類人



．願意投入與金錢者：若本身已使用其他育髮治療，且希望能再達到更理想的模樣，透過醫師評估後，也可選擇低能量雷射治療作為輔助治療。



．不想或不適合用藥者：像正在懷孕或是哺乳期的女性，考量藥物安全性問題，可經醫師評估選擇非侵入性治療的低能量雷射治療作為安全的替代方案。



．女性掉髮患者：女性長期使用的抗雄性荷爾蒙藥物安全性仍有待驗證，因此，低能量雷射治療對於女性雄性禿患者而言，在安全性與長期使用上的優勢更為合適，尤其臨床上也建議可與其他治療併用，更能達到理想目標。



頭髮稀少無論男女都會顯得老態，這並非無解的困境，透過育髮治療、醫療手段、造型調整與健康生活，就有機會改善落髮的問題，重拾年輕與活力，但是任何療程都有適用對象，最重要仍得經由醫師詳細評估與討論，結合生活方式改變，找回自信，展現最佳的自己。



本文由「醫健新聞」整理授權轉載。

