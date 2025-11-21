「生髮產品」是智商稅嗎？ 女性也會雄性禿？ 4大落髮「都市傳說」醫師一次解析！
【緯來新聞網】近來百萬YouTuber Joeman（九妹）拍了一支談他中年焦慮的影片，談到由於瘦身加上工作壓力很大，他發現他的掉髮增加，為此他特地去看了醫師，檢查發現，他竟然有「雄性禿」的問題，掀起網友一陣討論，萊佳形象美學診所沈孟暵醫師指出，雄性禿除了跟遺傳有關外，生活習慣不正常、壓力等，還有不要認為雄性禿只有男性才有，女性也有可能會雄性禿，差異在於男性是「前額的髮線後退、頭頂的髮量變少」，女性則會是「分線的地方開始落髮，嚴重可能整體都會變成稀少。」
（圖／醫健新聞提供）
該影片一出，立刻引發網友熱議，有網提到「可能是因為在重訓，所以掉髮速度比較快？」、「為了避免落髮，每日梳頭100下」，甚至有網友好奇的問「市面上的雷射生髮產品，到底是不是真的能降低落髮？」，也有網友將過去對抗落髮的經驗談在留言區分享，像是有網友就提到，「年過半百頭髮開始越來越細，於是洗完頭一定按摩頭皮、甚至吹到100分的乾」，面對雄性禿到底是該按摩頭皮、吹乾頭髮，甚至吃藥，還是能透過「生髮產品」來降低發生率？沈孟暵醫師透過本文說給你聽！
什麼是雄性禿？只有男性會有嗎？
沈孟暵醫師指出，雄性禿與體內的二氫睪固酮（Dihydrotestosterone, DHT） 及遺傳因素相關，因DHT旺盛使得毛囊逐漸萎縮、毛髮變細，最終導致頭髮不再生長。不過，雄性禿並非所有男性都會有，掉髮也從來不是單一原因造成，包括工作壓力、生活習慣、壓力性掉髮等都可能是因素之一。
出現雄性禿時，毛囊會逐漸萎縮，使得髮絲變細、變軟，從髮際線或頭頂部位開始出現落髮跡象，不過不只男性可能會有雄性禿問題，女性也可能會發生，如果又遇到像是懷孕、產後以及更年期等荷爾蒙變化較大時，落髮的問題又會更加嚴重。
雄性禿的6大治療方式
對於雄性禿的治療，早期發現、早期治療是很重要的，目前用來治療雄性禿的藥物，主要是防止毛囊進一步萎縮，萎縮毛囊的修復及頭髮的再生要靠殘餘毛囊細胞本身的復原能力，如果太晚治療，毛囊已經極度萎縮，甚至完全消失，藥物治療就沒有辦法讓毛髮長出來了。
1.Minoxidil生髮液可抑制掉髮：使用安全性相當高，只有少數病患會在使用後出現局部的頭皮刺激反應，如：發紅、刺癢等。
2.口服藥-Finasteride、Dutasteride：能降低毛囊萎縮，口服藥物的安全性相當高，雖然有少數病人在使用後會出現性慾降低及性能力減退的情形，但發生率低且停藥後便會回復。
3.低能量雷射：事實上，現在很流行的雷射生髮帽，就可以稱為低能量雷射治療（Low-Level Laser Therapy，LLLT），是近年來臨床用於治療雄性禿的選擇方式之一。沈孟暵解釋，低能量雷射治療是利用波長約 650 奈米的紅光照射頭皮，換言之，它能刺激毛囊內的「能量工廠」，也就是線粒體，使得毛囊細胞獲得更多能量，增加血液循環，達到活化毛囊、頭髮再生的目的。
4.PRP（自體血小板血漿）：藉由注射生長因子達到促進毛囊修復與再生的目的。
5.肉毒桿菌注射：當新陳代謝變好，DHT這個壞傢伙就容易被帶走，毛囊就比較不會受到DHT的作用，頭髮就有機會長回來，其次，頭皮的下面有肌肉，如果這些肌肉太緊，就像水管被掐住，血流會變差，肉毒可以讓肌肉放鬆，讓頭皮得到更多「養分」！
6.植髮：對於已經看不到毛囊且延誤治療的嚴重落髮患者，植髮則是最後的解決方案，透過移植健康的毛囊來恢復頭髮的濃密程度。
（圖／醫健新聞提供）
關於雄性禿的「4大都市傳說」
為了解決落髮問題，你是不是也曾經砸大錢買生髮產品、用盡洪荒之力，最後發現依然頂上無毛，以下就幫大家破解「生髮的都市傳說」，助你少走冤望路
Ｑ：每天梳頭梳100下，就能夠預防落髮
Ａ：雖然梳頭有助於促進頭皮的血液循環，甚至幫助頭皮調節皮脂，但是如果過度梳頭，不僅無法預防落髮，還會造成頭髮的損傷，有害無益。
Ｑ：洗完頭之後，一定把頭皮與頭髮吹到百分之百全乾
Ａ：頭髮吹全乾是有助於頭皮的健康，會建議要將溫度控制在60度以內，避免過熱對頭皮造成的受傷，頭皮長時間受到光、熱的損害，也是會造成落髮的。
Ｑ：重訓越多掉髮速度比較快？
Ａ：重訓本身是不太會造成落髮的問題，真正會造成落髮的是健身後補充的食品，例如：肌酸、高蛋白等，雖然這些產品有助於運動後的體力恢復，同時也會提升體內的睪固酮濃度，對於本身有雄性禿基因的男性來說，就會造成髮線越爬越高的危機。
Ｑ：市面上的雷射生髮產品是「智商稅」？
Ａ：事實上，生髮產品就是一種輔助毛髮生長的工具，但是不是智商稅的關鍵在於買的商品是否有經過相關的認證核可，同時在使用前也必須先諮詢醫師確認造成落髮得原因，並且可能需要結合其他外用藥物、營養補給等配合使用，幫大家整理適合使用相關產品的3類人
．願意投入與金錢者：若本身已使用其他育髮治療，且希望能再達到更理想的模樣，透過醫師評估後，也可選擇低能量雷射治療作為輔助治療。
．不想或不適合用藥者：像正在懷孕或是哺乳期的女性，考量藥物安全性問題，可經醫師評估選擇非侵入性治療的低能量雷射治療作為安全的替代方案。
．女性掉髮患者：女性長期使用的抗雄性荷爾蒙藥物安全性仍有待驗證，因此，低能量雷射治療對於女性雄性禿患者而言，在安全性與長期使用上的優勢更為合適，尤其臨床上也建議可與其他治療併用，更能達到理想目標。
頭髮稀少無論男女都會顯得老態，這並非無解的困境，透過育髮治療、醫療手段、造型調整與健康生活，就有機會改善落髮的問題，重拾年輕與活力，但是任何療程都有適用對象，最重要仍得經由醫師詳細評估與討論，結合生活方式改變，找回自信，展現最佳的自己。
本文由「醫健新聞」整理授權轉載。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
小禎40歲美到發光！一個月狂敷60片面膜 不愛喝水皮膚還能亮成這樣：自律程度太驚人！
最關鍵的是那款跟著她十年的W.SHOW面膜！小禎每天早晚都固定敷，如打球曬到太陽時，甚至會再加碼敷一片，一個月累積超過60片！她說這款面膜的保濕度從十年前一路穩定到現在，不會用久沒感覺，敷完還能看到明顯的透亮與緊緻，甚至有消水腫的效果。她笑說只要少敷一天，心裡都...styletc ・ 1 天前
多吃「6大營養素」告別掉髮！營養師教你這樣吃強化毛囊 解決脫髮困擾
頭髮健康與營養密不可分，面對落髮危機，研究顯示，多達85%的落髮問題與營養失衡有關，而透過補充6大關鍵營養素，不僅能強化毛囊活力，更能從根本解決脫髮困擾，讓秀髮重現光彩。 六大營養素是防掉髮關鍵健康2.0 ・ 3 小時前
孕婦必看！塗再多也沒用？蘇怡寧：妊娠紋幾乎無法預防
婦產科名醫蘇怡寧近日針對孕婦常見疑問提出專業見解，他明確表示目前沒有任何一種油霜或乳液能夠確實預防妊娠紋，不論是橄欖油、可可脂、維生素E或甜杏仁油，甚至打著專利名號的妊娠紋乳液，都無法有效預防妊娠紋的出現。中天新聞網 ・ 1 天前
《全知讀者視角》安孝燮7個保養習慣公開！全能男神私下是面膜安瓶控
身高188公分擁有高挑精實身形的安孝燮，穿什麼都像在走秀現場。《全知讀者視角》是他出道多年以來首部主演的電影，搭檔李敏鎬、蔡秀彬、NANA、BLACKPINK Jisoo 等強勢卡司，開片就拿下南韓首週票房冠軍。螢幕上總是光芒四射的他，私下marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
傷口癒合不是結束 預防疤痕從「這時機」開始！醫揭疤痕凝膠應用策略
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】燒燙傷、車禍、外科手術等可能產生傷口，若留下大面積疤痕總是讓人越看越煩惱，不過多數人卻對如何預防疤痕形成缺乏認識。醫美診所皮膚科羅峙錕醫師表示，例如補充維生素C、疤痕按摩等坊間說法都難以真正淡疤，甚至可能帶來反效果；應把握傷口癒合後的黃金時期，及早接續疤痕護理，目前也有疤痕凝膠等產品可作為輔助保養選項，由醫師根據個案狀況提供使用建議。 傷口癒合有4階段 「疤痕重塑期」注意避免刺激！ 羅峙錕醫師指出，傷口是否形成疤痕，取決於傷口的深度和嚴重程度，讓傷口及早癒合、預防反覆發炎感染，有機會避免疤痕上身。傷口癒合可分為止血期、發炎期、增生期，最後到「疤痕重塑期」，也就是皮膚逐漸恢復穩定，時間從數週到數個月皆有可能。 「有些人以為不再出血、新皮膚長出來就代表傷口已痊癒，其實這時才是預防疤痕形成的關鍵時機。」纖維母細胞過度活化是不正常的疤痕組織產生的主因，若此時未留意照護，皮膚一旦受刺激，疤痕就可能持續增生。若傷口結痂掉落後約一兩週，新生皮膚光滑細嫩、顏色不帶紅或黑色，也未感到不適，代表其處在正常狀態；反之若反覆結痂，代表該處經常受刺激，應提高警惕。 維生素C、按摩有健康醫療網 ・ 2 小時前
不同質地「腮紅」產品到底怎麼用？從妝效、上妝工具到產品推薦一次看
不同質地的腮紅到底怎麼用？從粉狀、液態、膏/霜狀到慕斯泥狀腮紅的特性、使用技巧還有推薦產品一次看。粉狀腮紅：最好上手粉狀腮紅幾乎是每個人化妝包裡都有一顆，優點是好控制、不容易失手，也同時具備一定的「定妝」效果。不過粉狀質地容易顯出粉感，尤其marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
高市早苗同款！APEC伴手禮是由Olive Young精選的K-Beauty禮盒，開箱17款保養、彩妝、香氛
1. Sulwhasoo雪花秀潤燥養膚精華圖片左上角的保養品來自韓國專櫃品牌雪花秀，這款潤燥養膚精華(First Care Activating Serum VI/설화수 윤조에센스6세대)可說是雪花秀最經典的明星商品。從1997marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》戶外打擊練習沒人想跟大谷同組 Smith爆料：大家都不想丟臉
洛杉磯道奇隊捕手Will Smith近日登上美國節目《The Rich Eisen Show》，大方分享大谷翔平在季後賽期間「解禁」戶外打擊練習時的震撼場面。他透露，大谷的打擊太過誇張，隊友們都「讓他自己打最後一組」，因為沒有人想與他同組，避免在飛行距離上一比就見笑。TSNA ・ 2 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 14 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯二度發聲！ 曬報案單提告自清：世界自有平衡
本刊近日獨家揭露歌手楊宗緯被鄰居指控佔用公共空間、破壞公物、家人有不當行為等，引發「惡鄰風波」。他先於19日透過微博否認指控，並強調相關糾紛源自前一屆委員因保全招標問題心生不滿，才以爆料方式報復。他昨晚（20日）再度發聲，公開報案證明單，宣布已正式提告散布不實言論者，將以法律捍衛名譽。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大陸「田徑女神」吳艷妮哭了！差0.04秒痛失全運會金牌
大陸「田徑女神」吳艷妮在全運會田徑女子100公尺跨欄決賽以12秒85奪下銀牌，僅落後金牌0.04秒，賽後情緒低落，頒獎典禮上掩面落淚。中時新聞網 ・ 3 小時前
名模二億斷豪門／遭爆與苗華斌婚變 孫正華發聲明：這裡是自由台灣
本刊19日報導〈名模二億斷豪門／孫正華創業不見千億資產夫家金援 傳已離婚神通少東苗華斌〉，新聞曝光後，孫正華當天向其他媒體回應，「沒事沒事，放心，我等下會有正式聲明。」昨（20）日晚間她發出聲明，「這裡是自由台灣，『女性工作=離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前