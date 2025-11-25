好市多黑五超殺！他大推「1款吹風機」折700 會員搶買：頭髮乾超快

生活中心／彭淇昀報導

美式賣場好市多黑五折扣昨（24）日開跑，展開為期7天活動，有超過500件商品特價。對此，有會員分享一款「折疊式吹風機」，大讚風力強、體積小，「全電壓帶去國外直接插電就可以用」。貼文曝光後，引發熱烈討論。

好市多黑五活動開跑。（圖／記者賴俊佑攝影）

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文大讚一款吹風機，「這款好用，風力強體積小，全電壓帶去國外直接插電就可以用，之前在網路上買要3990，黑五竟然只要2600！剛剛去帶了一組」；不過他也點出缺點，「把手的進風濾網不夠密，不小心的話頭髮會吸進機器裡，之前因此送修過一次（保固內免費）」。

好市多黑五折扣季中，一款原價3399元的「雙電壓摺疊吹風機」也被列入特惠商品內，黑五折價700元，價格降至2699元，每卡限購1件，售完為止。

不少會員大推這款摺疊吹風機。（圖／翻攝自台灣好市多臉書）

貼文曝光後，不少用過的會員也紛紛大推，「摺疊起來很小，跟IPhone Pro Max手機差不多大。有三段風速，吹風機使用的聲音不會太大，旅遊攜帶很方便，拿起來又不重」、「頭髮超多用這個吹超快乾」；有不少會員心動直呼「打折好多喔！感覺可以再買一隻」、「我露營都帶這隻去，感覺可以再買欸好便宜」。

