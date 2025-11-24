好市多黑五開跑！首日逾250人排隊 85吋電視現省2萬7 必搶清單曝光

好市多今日展開黑色購物節優惠，超過500件商品加入特惠行列，活動首日開店前就吸引超過250人排隊。業者提供



美式賣場好市多（Costco）一年一度的「黑色購物週 Black Friday」今日（11/24）起至11月30日登場，今年規模再創新高，不僅超過500件商品加入特惠，總優惠金額突破百萬，營業時間也提前至8點開門，活動首日開店前就已聚集超過250人排隊。據《三立新聞網》報導，家電類洗衣機、電冰箱詢問度相當高，另外SAMSUNG 85吋電視下殺2萬7千元，優惠幅度最大。不過最多人搬的商品是空氣清淨機和兩件式家庭劇院組，至於最受矚目的黃金、珠寶類優惠則尚未登場。

好市多「黑色購物週 Black Friday」今日起開跑，從3C家電、飲食、冬季服飾到生活精品，超過500件商品通通加入特惠，據《三立新聞網》記者直擊好市多內湖店，早上8點開店前現場就已有超過250人排隊，好市多開門營業後，最多人搬貨的商品是下殺8千元的BOSE兩件式家庭劇院組，以及下殺1,200元的DYSON三合一空氣清淨機。

現場還有多款好市多人氣商品，也在「黑色購物週 Black Friday」期間祭出優惠價，包括每公斤下殺550元的日本A4和牛紐約客真空包，還有冷凍庫必備的卜蜂冷凍日式唐揚炸雞等，還有多款食品及民生用品，都紛紛祭出相當優惠的價格，吸引民眾前往搶購。

除了價格優惠外，好市多今年還特別針對「家電升級族」推出富邦Costco聯名卡單筆分期享前3期免息優惠，只要在店內單筆刷卡滿千即可分期，最高可分30期，且2025年12月底前申辦12～30期，筆筆皆享該筆分期金額前3期免息優惠，大型家電還享基本安裝服務，讓會員能夠輕鬆入手。

好市多黑色購物節必買商品一次看

每卡限購一件

SAMSUNG 85吋NEO QLED顯示器，原價106,999元、特價79,999元，現省27,000元。

PHILIPS 75吋MINILED顯示器，原價44,799元、特價35,799元，現省9,000元。

SHARP 528L四門對開冰箱，原價44,499元、特價35,299元，現省9200元。

PS5 主機遊戲雙手把同捆組含NBA 2K26數位遊戲券及無線雙手把，原價19,199m元、特價15,799元，現省3400元。

BOSE SMART SOUNDBAR SYSTEM兩件式家庭劇院組，原價29,999元、特價21,999元，現省8000元。

ASUS 15.6吋筆記型電腦 R7/8GB/512GB，原價21,399元、特價16,999元，現省4400元。

LG 蒸氣電子衣櫥，原價37,799元、特價29,799元，現省8000元。

LG 21KG滾筒洗衣機，原價35,999元、特價28,699元，現省7300元。

ELECTROLUX 11/7KG 蒸氣滾筒洗脫烘衣機，原價29,999元、特價22,299元，現省7,700元。

SAMSUNG 655L AI對開冰箱，原價52,999元、特價39,999元，現省13,000元。

TCL 272L直立式無霜冷凍櫃，原價14,299元、特價9,999元，現省4,300元。

BOSCH 60cm獨立式洗碗機，原價33,999元、特價26,999元，現省7,000元。

NERF ELITE 2.0 LOCK N'LOAD 菁英系列終極模組，原價899元、特價599元，現省300元。

黑色購物節售完即止

3C家電

PHILIPS 55吋MINILED 顯示器，原價22,999元、特價18,399元，現省4600元。

TCL 65吋QLED顯示器，原價23,499元、特價18,499元，現省5000元。

MAGEASY FACET 11吋保護套，原價969元、特價769元，現省200元。

IPHONE 17手機殼含保護貼，原價1,499元、特價1,199元，現省300元。

ANKER三合一磁吸無線充電器，原價2,699元、特價1,999元，現省700元。

LUMENA暖足器，原價1829元、特價1429元，現省400元。

壁爐電暖器，原價2549元、特價1999元，現省550元。

LOOPLOOP懸臂式多角度調整壁掛架(適用40-80吋螢幕)，原價999元、特價799元，現省200元。

紅外線電暖爐，原價16,899元、特價12,999元，現省3900元。

隨行陶瓷電暖器，原價2399元、特價1849元，現省550元。

艾美特對流式電暖器，原價5899元、特價4699元，現省1200元。

日常用品、玩具

HOUSE&HOME BUBBLE THROW泡泡毛舒適毯152X177公分，原價649元、特價499元，現省150元。

FRAICHE MAISON PLUSH THROW柔軟舒適毯152X177公分，原價379元、特價289元，現省90元。

ASTON MARTIN F1兒童電動玩具車，原價6599元、特價4599元，現省2000元。

MIGHTY FLEET VEHICLES 緊急救援機動玩具車，原價549元、特價349元，現省200元。

BARRINGTON電子飛鏢機，原價3749元、特價2949元，現省800元。

ALKO布面躺椅，原價5599元、特價4399元，現省1200元。

CADA SHELL 模擬加油站積木，原價1359元、特價949元，現省410元。

耶誕用品

科克蘭耶穌誕生組14件組，原價3499元、特價2499元，現省1000元。

聖誕棕熊裝飾，原價1869元、特價1369元，現省500元。

史迪奇醜丫頭擺飾，原價1979元、特價1479元，現省500元。

薑餅人節慶裝飾，原價799元、特價599元，現省200元。

科克蘭雙面包裝紙三入（展開共25.1平方公尺），原價479元、特價345元，現省134元。

聖誕樹盆栽擺飾，原價2179元、特價1589元，現省590元。

科克蘭包裝緞帶，原價239元、特價179元，現省60元。

4.5吋聖誕絨毛裝飾，原價439元、特價319元，現省120元。

PHILIPS 雙色銅絲裝飾燈6入組，原價449元、特價319元，現省130元。

點唱機造型聖誕耶誕擺飾，原價799元、特價479元，現省320元。

聖誕抗碎裝飾球80入，原價1159元、特價849元，現省310元。

服飾、鞋類

PUMA男運動鞋，原價1089元、特價859元，現省230元。

PALLADIUM 男防水鞋，原價3299元、特價2599元，現省700元。

PUMA男刷毛運動長褲，原價599元、特價469元，現省130元。

PUMA男連帽刷毛上衣，原價699元、特價549元，現省150元。

HEAD 防潑水可觸屏手套，原價549元、特價359元，現省190元。

HEAD 女用可觸屏運動保暖手套，原價439元、特價269元，現省170元。

WENGER 30吋行李箱，原價3199元、特價2499元，現省700元。

