好市多黑五限定優惠品第1彈！電視現省2萬7、PS5下殺 黑鑽卡回饋一次看

生活中心／施郁韻報導

美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」今（24）日登場，為期一週至11月30日，限時7天登場，每天都推出不同的優惠產品，全台實體賣場同步開跑。

黑色購物節今日第一天，今年共推出超過500項商品優惠，總折扣金額突破百萬元，從3C產品、電器、服飾、食品、生活用品應有盡有。優惠商品包括「SAMSUNG 85吋電視」，直接現省27000元，SONY PS5（SLIM）主機雙手把同捆組也享有3400元折扣。

ASUS 15.6吋筆電，現折4400元、SHARP 528公升四門對開冰箱，現折 9,200元、DYSON三合一空氣清淨機省1200元、BOSE兩件式家庭劇院組省8000元、LG 21公斤滾筒洗衣機省7300元。

此外，EVIAN法國天然礦泉水30罐省170元，滿意寶寶TOMICA褲型日本境內款省244元、日本A4和牛紐約客真空包省550元、BODY GOALS全素多效豌豆蛋白省190元、席伊麗標準雙人床墊省4800元、威德益生菌睡前專用省380元、TOMMY HILFIGER女軟殼連帽外套省320元、TOMMY HILFIGER男軟殼飛行外套省350元。

黑鑽卡會員在好市多「實體賣場」消費，享有2%黑鑽消費回饋金，加上Costco富邦聯名卡的消費回饋的2%，總共4%消費回饋。若在「線上購物」消費，享有2%黑鑽消費回饋金，加上Costco富邦聯名卡的消費回饋的3%，總共5%消費回饋。

好市多特別將營業時間提前兩小時，活動期間每日上午8點開門，營業至晚間9點30分（具體依各分店公告為準），讓會員能更早入場搶購。

