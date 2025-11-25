好市多黑五隱藏優惠！女生會員狂搶這三樣
[NOWnews今日新聞] 又到了知名連鎖美式賣場好市多一年一度、價格「超殺」的黑五購物季了，首賣日一早便湧入大量人潮擠爆賣場！會員們都想趁著每年的這個檔期來省荷包、搶便宜，不少業者也祭出全年最低的破盤大特價，希望能夠搶買氣，各種超殺優惠也成為今年必買商品的討論大熱門！像是女性的衛生用品專區，蘇菲就祭出導管式棉條、日夜安心褲，以及彈力貼身量少衛生棉等三大類全年最殺優惠！
針對這次黑五檔期，蘇菲的有機棉導管式棉條（一般型／量多型），100%有機純棉表層，使用起來天然又安心，擁有1.8倍瞬吸力，還是日本製醫療級滅菌，這次優惠活動中推出超殺價格，直接砍到56折，換算下來平均一支只要8.9元，根本買到賺到！也難怪開賣第一天就看到大量民眾在搶購。
另外，長年熱銷的蘇菲超熟睡安心褲，也有推出專屬黑五的優惠折扣，新上市的超日安褲也首次加入戰場，免脫外褲、可從大腿輕鬆換穿，日夜都安心，是民眾日夜防漏必備的好幫手。不僅吸收體直達腰部，還有獨家壓紋、側邊設計，能全方位防漏，這次祭出全年最低63折優惠，單片只要15元，現場更是直擊有民眾分享：「平常特價買一片也要20幾元，這檔真的必須囤 !」針對日常的彈力貼身量少型衛生棉，這次的黑五購物季超殺優惠也有65折，一片只要 1.2元，日本開發貼合瞬吸體，不擴散吸收表層，用起來乾爽舒適又防漏，絕對也是這次女性會員必須掃貨的重點之一！
想要精省荷包的民眾，千萬不要錯過一年一度價格最優惠的黑五購物季，尤其女性會員，不管是外出方便的導管式棉條，還是舒適好眠、輕薄透氣的超熟睡褲和超日安褲，又或是乾爽舒適的衛生棉，都可以趁這次的破盤價，替荷包「激省」一波，專屬黑五折扣絕對是「買越多、省越多！」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台股大跌千點後 資金湧向這類ETF！其中這檔量價齊揚、人氣最高
LINE貼圖21組免費下載！李珠珢貼圖免好友一鍵存 早安晚安新圖到
買房殺價空間變大了？全台議價率增 徐佳馨：適度讓利成市場共識
其他人也在看
威力彩頭獎保證2億 4星座「財運黑馬」大逆襲
威力彩明（24日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄表示，11月底「4星座」財運飆升，從默默無聞到驚艷眾人，實現真正的財富逆襲！中天新聞網 ・ 1 天前
2026好運爆棚！命理師點名3生肖最會賺 投資創業都旺
2026好運爆棚！命理師點名3生肖最會賺 投資創業都旺EBC東森新聞 ・ 18 小時前
只有一天，最低$1限量搶！濕巾、洗衣精、洗碗精 搶便宜攻略一次看
不知道為什麼，家裡那些日常用品永遠都是，沒了才發現要補貨。濕巾、洗衣精、洗碗精、洗髮精、馬桶清潔球等，每次都想說下次要多買幾個囤著，但永遠都在下一次後悔。 現在幫你把8款回購度超高的好物整理起來，全部都是會用到的真實清單，最重要的是，通通限時殺很大，甚至最低$1限量搶，滿額還又送好禮、超贈點，省到荷包樂開懷。Yahoo好好買 ・ 1 天前
美式賣場「黑色星期五」開跑！ 祭超殺折扣衝年末業績｜#鏡新聞
美式賣場今天(11/24)起迎接為期一週的「黑色星期五」，限時超殺優惠，大到家電、小到生活用品，統統都有打折，吸引不少民眾一早就搶推購物車進場消費，其中像是冰箱、電視，折扣都超過萬元以上，也引發許多消費者關注，不過以往折扣很大的黃金，第一天沒有任何優惠，也讓會員有些失望。鏡新聞 ・ 1 天前
11月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福11月壽星們生日快樂！2025年11月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳，不管是想吃火鍋、燒烤、排餐或吃到飽餐廳通通有，小編整理了壽星優惠餐廳的資訊，包括台中、台北、高雄、台南的餐廳慶祝生日，快來看看有哪些好康的生日優惠！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
威力彩再槓龜！今彩539頭獎開出 「這縣市」幸運兒獨得800萬
台彩威力彩今（24）晚第一區開出獎號07、09、19、20、33、34，第二區07，派彩結果出爐，本期頭獎槓龜，下一期將於11月27日（週四）開獎，頭獎保證2億；不過今彩539部分，本期頭獎開出1注，台視新聞網 ・ 17 小時前
CASETiFY黑五超殺優惠！指定款最低5折 村上隆聯名手機殼、掛件限量開搶 iPhone 17配件趁現在入手 吉伊卡哇、線條小狗通通有
想要改變生活氛圍，最快、性價比最高的方式就是換手機殼，畢竟我們一整天手黏在手機上的時間可能比我們牽另一半的時間還要多，換上新的手機殼，馬上生活裡的平凡都會套上各種濾鏡。號稱全年最殺的CASETiFY雙11優惠搶購中！指定手機殼4件享65折優惠最划算，還不包款起來！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
黑五開打！ 民眾湧賣場血拚 警路邊圍拒馬防違停
台北市 / 綜合報導 黑色購物節到來，美式賣場推出超殺折扣，許多消費者一早就來報到，準備搶優惠。為了避免下午人潮增加，警方也在人行道擺上拒馬，防止違停亂像。此外，各大串流平台也跟上黑五檔期，紛紛推出超值優惠，讓民眾不僅能大肆採購商品，更能趁機訂閱享受影視娛樂。 人手一輛推車，消費者進入備戰狀態，準備大掃貨，平日上午的美式賣場，人潮絡繹不絕，通通都是衝著黑色購物節而來，但就擔心會人擠人，不少民眾特地選在上午時段來報到，民眾說：「人有比較少，我以為會很多人，結果沒有很多人，動線都滿好的。」、「我是早上來，下午我就不知道了，大家都滿守秩序就是有一點擁擠。」美式賣場推出優惠，包含家電類，電腦周邊及節慶飾品，都有超殺折扣，不過就擔心下午人潮增加，北市警方也在周圍人行道擺上拒馬，防止臨停及違停亂象，但回顧11月的購物檔期，不只有賣場，就連串流平台也不想錯失商機。11月的購物節，串流平台也加入戰局，AppleTV趁著黑五檔期，推出限時半價方案，LINE TV同樣也有5折優惠，先前雙11檔期還有，CATCHPLAY跟friDay影音推出下殺扣折，都讓串流大戰更加白熱化，不過穩坐市占率第一，用戶數過半的Netflix，似乎老神在在，沒有跟著推出優惠。行銷專家胡恒士說：「串流平台其實在前期的開發成本，都已經維持在一定的狀況，整個的費用壓低到吸引消費者，願意來做第一部的訂閱，接著消費者使用習慣之後，產生了黏著度，就有機會讓他變成長期訂閱，更多用戶，成本不會增加太多。」隨著高話題度的戲劇作品，接連上架串流平台，業者當然也不錯過優惠檔期，吸引用戶增加訂閱數。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
超商福袋來了！ 抽「WBC門票.台積電股票」搶商機
台北市 / 綜合報導 時令即將進入冬季，耶誕節即將來臨，加上緊接著就是農曆過年，業者紛紛看準節慶商機，推出特色福袋。而最受矚目的，就是有機會抽到，明年「世界棒球經典賽」的東京巨蛋門票，以及住房組的獎品；還有店家的耶誕福袋，與IP角色聯名，主打療癒商機；甚至有業者，推出輝達或是台積電的股東。 舉起獎杯熱烈歡呼，去年12強賽奪冠的感動，讓所有台灣人記憶猶新，如今將迎接明年3月的WBC，球迷們要搶票，還有另一種方式，因為有超商看準商機，只要購買耶誕福袋，就有機會抽到明年東京賽事的入場門票，顧客說：「我也希望可以抽到這個，2026年的東京經典賽的首輪比賽，那一起去跟我的家人，到東京去幫中華隊加油。」不只門票，保時捷黃金，只要買福袋都有機會帶回家，業者用豪華獎品搭配福袋商機，吸引消費者目光，還有業者與人氣IP角色聯名，一打開袋子，零零總總都是日常特色小物，裡面這支不是雨傘，而是毛茸茸的原子筆，主打療癒商機，記者VS.民眾說：「(那會滿期待聖誕福袋，在聖誕節檔期推出嗎)。」、「對，像是那個迪士尼的狗狗系列(福袋)，我就滿想買的，聖誕節就是一個花錢的時候。」過節就是要有儀式感，另外還有超商直接跳過耶誕節，讓你新年發大財，民眾如果購買發財卡，或是平安夜推出的馬年福袋，輝達以及台積電的股東，不同的業者各出奇招，讓冬天的過節氣氛更加熱鬧。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 18 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 2 天前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 2 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前