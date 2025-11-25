好市多黑五隱藏優惠！女生會員狂搶這三樣

▲又到了黑五購物季，首賣日一早便湧入大量人潮擠爆賣場！（圖／NOWNEWS攝）

[NOWnews今日新聞] 又到了知名連鎖美式賣場好市多一年一度、價格「超殺」的黑五購物季了，首賣日一早便湧入大量人潮擠爆賣場！會員們都想趁著每年的這個檔期來省荷包、搶便宜，不少業者也祭出全年最低的破盤大特價，希望能夠搶買氣，各種超殺優惠也成為今年必買商品的討論大熱門！像是女性的衛生用品專區，蘇菲就祭出導管式棉條、日夜安心褲，以及彈力貼身量少衛生棉等三大類全年最殺優惠！

▲蘇菲的有機棉導管式棉條（一般型／量多型），100%有機純棉表層，使用起來天然又安心。（圖／NOWNEWS攝）

針對這次黑五檔期，蘇菲的有機棉導管式棉條（一般型／量多型），100%有機純棉表層，使用起來天然又安心，擁有1.8倍瞬吸力，還是日本製醫療級滅菌，這次優惠活動中推出超殺價格，直接砍到56折，換算下來平均一支只要8.9元，根本買到賺到！也難怪開賣第一天就看到大量民眾在搶購。

▲長年熱銷的蘇菲超熟睡安心褲，也有推出專屬黑五的優惠折扣。（圖／NOWNEWS攝）

另外，長年熱銷的蘇菲超熟睡安心褲，也有推出專屬黑五的優惠折扣，新上市的超日安褲也首次加入戰場，免脫外褲、可從大腿輕鬆換穿，日夜都安心，是民眾日夜防漏必備的好幫手。不僅吸收體直達腰部，還有獨家壓紋、側邊設計，能全方位防漏，這次祭出全年最低63折優惠，單片只要15元，現場更是直擊有民眾分享：「平常特價買一片也要20幾元，這檔真的必須囤 !」針對日常的彈力貼身量少型衛生棉，這次的黑五購物季超殺優惠也有65折，一片只要 1.2元，日本開發貼合瞬吸體，不擴散吸收表層，用起來乾爽舒適又防漏，絕對也是這次女性會員必須掃貨的重點之一！

▲日本開發貼合瞬吸體，不擴散吸收表層，用起來乾爽舒適又防漏，絕對也是這次女性會員必須掃貨的重點之一！（圖／NOWNEWS攝）

▲替荷包「激省」一波，專屬黑五折扣絕對是「買越多、省越多！」（圖／擷取自FB）

想要精省荷包的民眾，千萬不要錯過一年一度價格最優惠的黑五購物季，尤其女性會員，不管是外出方便的導管式棉條，還是舒適好眠、輕薄透氣的超熟睡褲和超日安褲，又或是乾爽舒適的衛生棉，都可以趁這次的破盤價，替荷包「激省」一波，專屬黑五折扣絕對是「買越多、省越多！」

