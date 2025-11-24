好市多黑五首日「200人排隊等開門」 第一波優惠商品曝

好市多黑色購物周今（24日）起連續7天開跑，為方便民眾搶購，營業時間提前至上午8點，北市內湖店開門前已有200多人排隊等候，業者同時公布首波優惠商品，涵蓋3C、家電、保健品及食品等多項折扣，並推出富邦Costco聯名卡刷卡分期優惠，單筆滿1000元即可分期，最高可分30期，每筆分期前3期免息，大型家電還提供基本安裝服務。

好市多昨（23日）於臉書粉專公布黑色購物周首波優惠，涵蓋3C、家電、保健品與食品等多款商品，其中家電類以SHARP 528公升四門對開冰箱折價9200元最吸睛；業者表示，今早8時北市內湖店開門前已有200多人排隊，人潮比去年多。

廣告 廣告

此外，好市多今年針對家電升級族推出富邦Costco聯名卡分期優惠，凡店內單筆刷卡滿1000元即可分期，最高可分30期；即日起至12月底申辦12至30期，每筆分期的前3期免息，大型家電還提供基本安裝服務，讓消費者購物更便利。

3C家電 最高現折9200元

• TCL 272公升直立式無霜冷凍櫃：原價14599元，現折4300元，特價10299元

• Dyson 三合一空氣清淨機：原價11899元，現折1200元，特價10699元

• BOSE 兩件式家庭劇院組：原價29999元，現折8000元，特價21999元

• PS5 主機遊戲雙手把同捆組（含 NBA 2K26 數位遊戲券及無線雙手把）：原價19199元，現折3400元，特價15799元

• LG 21公斤滾筒洗衣機：原價35999元，現折7300元，特價28699元

• SHARP 528公升四門對開冰箱：原價44499元，現折9200元，特價35299元

• TESCOM BLDC 雙電壓摺疊吹風機：原價3399元，現折700元，特價2699元

• BOSCH 60公分獨立式洗碗機：原價33999元，現折7000元，特價26999元

• SAMSUNG 20公斤直立式洗衣機：原價23699元，現折5000元，特價18699元

食品和保健品搶便宜

• 威德益生菌睡前專用：原價1869元，省380元，特價1489元

• 老舊金山拿鐵二合一：原價769元，省160元，特價609元

• 巧克力法蘭酥：原價399元，省100元，特價299元

• 卡迪那玉米糙米脆片：原價279元，省80元，特價199元

• 大田海洋鱈魚黑芝麻夾心絲：原價295元，省70元，特價225元

• EVIAN 法國天然礦泉水：原價819元，省170元，特價649元

• BODY GOALS 全素多效豌豆蛋白飲：原價889元，省190元，特價699元

• HEINEKEN 海尼根啤酒：原價999元，省200元，特價799元

★《中時新聞網》提醒您：飲酒過量有害身體健康。

更多中時新聞網報導

TPBL》夢想家下三分雨 退戰神勝率上五成

破迷思 日行萬步 運動量不一定達標

高雄2車站招商不利 淪蚊子館