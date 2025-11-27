好市多黑五「必敗家電」下殺 頭香5點半卡位 開賣5分鐘就沒了

好市多黑色購物周進入第4天，各項家電與食品優惠吸引大批民眾湧入搶購，依照慣例，業者會在前一天下午於臉書公布隔日優惠商品，今最受關注的LG除濕機可現折3400元，在全台掀起瘋搶潮，多名網友分享賣場搶購狀況，更有人清晨5點30分就到場排隊卡位，開賣不到5分鐘就售罄。

原PO今（27）日於Threads發文指出，早上7時03分抵達賣場時，已有29位民眾在排隊，最早的頭香清晨5時30分就到場，全都是為了搶購LG16公升除濕機，可現折3400元，結帳只要1萬2299元。

原PO表示，過去都是以原價購買，第一次到好市多參加黑色購物周搶便宜，發現賣場只有39台，開賣5分鐘就被掃光，讓他直呼「真的嚇死了」。

另一名網友在社群平台分享的影片也顯示，早上7點的好市多門口已經出現長長人龍，可見此次除濕機特價的吸引力；分店開門後，大批民眾迅速衝向貨架，紛紛搶搬特價除濕機，場面十分驚人。

今為好市多黑色購物周活動第4天，業者昨在臉書曝光今特惠商品，3C家電包括TCL75吋QLED顯示器75P7K，現折6600元；SAMSUNG 50吋QLED顯示器，現折5000元；LG16公升除濕機MD161QBE0，現折3400元；DJINEO旅拍套裝，現折1300元。

食品方面為美國頂級牛梅花薄切，每公斤折160元；紅牛濃縮乳清蛋白，現折400元；明治杏仁可可球，現折120元；紅龍冷凍雞塊，現折100元；桂格黃金麥片燕麥片，現折50元；特濃雙重巧克力餅乾，現折15元；城堡紅葡萄酒 2021，現折150元。

