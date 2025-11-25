好市多黑五「眾激推1神物」秒搬8箱 聯名尿布一片5元家長也瘋搶

記者李育道／台北報導

好市多黑五檔期登場，各大優惠成為網友討論焦點。（圖／記者施郁韻攝影）

受到黑五檔期帶動，好市多賣場近期湧現大批採購人潮，不少家長更鎖定兒童用品瘋狂掃貨。一名家長日前逛店時意外發現，TOMICA聯名款尿布下殺到875元一箱，圖案還印上警車、火車，讓他瞬間心動「太可愛了吧！」，毫不猶豫扛一箱回家，也引爆爸媽社群討論熱潮。

這名家長在Threads分享，這款TOMICA輕巧褲優惠後換算一片僅5.4元，價格與設計都相當有吸引力。「孩子最愛車車了，看到直接買！」他笑稱完全無法抵抗。貼文一出，許多爸媽立刻湧入留言，有人緊張喊「雲林有沒有人能代買？怕等到週三去就沒貨了」，也有人分享實穿經驗，「小朋友超喜歡」、「車車控小孩看到吵著要買」、「台中南屯店庫存已見底，建議有需要的爸媽不要猶豫」，不過也有家長提醒，不同款式材質各有差異，「之前多拉A夢那款我兒子穿了紅屁股」建議理性購買。

「安睡褲」成為本次黑五女性網友激推的神物，無論是生產後用，還是平時經期睡覺時使用都相當方便，因此不少人建議趁著優惠囤貨。（示意圖／資料照）

值得一提的是，本次黑五另一熱門商品「熊抱安睡褲」，原價479元折扣後，優惠價為369元，相當優惠，在Threads上同樣引起討論，不少女網友、準媽咪、媽媽們大讚，「拜託還沒生的媽媽趕快去買，尤其是剖腹媽媽，穿這個比穿免洗內褲加產褥墊舒服又方便許多，生完一直穿到坐月子，直接當內褲穿」、「我坐月子的時候也是穿安睡褲，超方便」、「產前整理必備」、「我今天去也是先囤貨，超多男生去也在搶，想必他們都是有任務在身」、「晚上去看新莊店已經沒有了」、「剛剛路過幾乎每台車都有一盒這個，我也默默拿了一盒」、「超划算，直接搬8箱，2個女生一年份」。

黑五買氣持續延燒，連帶帶動其他業者搶推優惠。大全聯在周年慶加碼「電器四重送」，只要是會員、消費不限金額就能領取家電品牌千元折價券；選購居家用品還可加購多款入門家電，像Dyson無線吸塵器直降6千元，電暖器、電火鍋等冬季必備品千元有找。蝦皮購物則宣布，將在今年12月6日、13日兩天試行「全站大免運」，全站免領券、不限店家，店到店取貨滿199元、宅配滿490元即可免運；預計自2026年1月起全面實施，天天全站免運、不限店家、不限次數。

