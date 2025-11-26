好市多黑五「第3波」優惠曝光 日本和牛狂省600元

好市多黑色購物周活動開跑進入第3天，吸引大批民眾搶優惠，業者搶先公布今天20項主打商品的折扣，不僅有各式電視顯示器，最高可省1萬2500元，最受矚目的SAMSUNG 43吋移動式智慧聯網螢幕組，則現省3200元；食品部分則有日本A4和牛肋眼同步下殺，最多便宜600元。

好市多昨（25）日下午於臉書公布第3波共20項優惠商品，3C家電部分多款顯示器推出下殺折扣，最高可現省1萬2500元，也有MSI 15.6吋電競筆記型電腦加入優惠行列，購入可現省8000元，其中最吸睛的是SAMSUNG 43吋移動式智慧聯網螢幕組，可現省3200元；此外深受民眾喜愛的和牛也名列其中，日本A4和牛肋眼真空包可現省600元。

3C家電

・SONY75吋4K顯示器，現省12500元

・LG65吋OLED顯示器，現省11120元

・SAMSUNG 55吋NEOQLED顯示器，現省8300元

・SAMSUNG 43吋移動式智慧聯網螢幕組，現省3200元

・BOSESOLOII電視音響，現省1600元

・MSI1 5.6吋電競筆記型電腦，現省8000元

・DYSON手提無線吸塵器V8，現省800元

・PANASONIC 10.5公斤滾筒溫水洗衣機，現省3200元

・PANASONIC 10公斤熱泵乾衣機，現省6240元

・LAIFEN萊芬高速吹風機SE，現省560元

・PHILIPS充電式智能音波牙刷2入，現省1000元

・BRUNO多功能氣炸烤箱15公升，現省600元

居家生活用品

・4.25克拉圓形鑽石手鍊，現省34000元

・HOTEL GRAND 萊賽爾雙人柔蠶絲四季被，現省500元

・MEGRHYTHM 蒸氣眼罩舒緩氣享組（36片），現省160元

・ACUVUE 歐舒適每日拋隱形眼鏡90片入，現省1500元（買4盒現省金額）。

・CALVIN KLEIN男純棉平口褲三入（S–XL），現省160元

・LECREUSET鑄鐵深圓鍋含蓋24公分，現省2000元

生鮮食品

・日本A4和牛肋眼真空包（每公斤），現省600元

・義美厚奶茶（946毫升×3瓶），現省30元

