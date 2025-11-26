好市多黑五「第4波優惠品項」曝光！頂級美國牛肉、LG除濕機入列
美式賣場好市多（Costco）近日展開「黑色購物周Black Friday（黑五）」活動，明天（11/27）第4波優惠產品稍早曝光，許多消費者期待的LG除濕機終於登場，現省3400元，還有美國頂級牛梅花薄切，每公斤降價160元。
3C、家電、精品
・TCL 75吋QLED顯示器，折6,600元。
・SAMSUNG 50吋QLED顯示器，折5,000元。
・LG 16公升除濕機，折3,400元。
・DJI NEO旅拍套裝，折1,300元。
・0.6克拉鑽石耳環，折8,000元。
・2.00克拉圓形鑽石戒指，折20,000元。
保養美妝、生活用品
・AHC 超微導B5能量修護賦活露，折160元。
・NEUTROGENA 露得清 水活保濕菁華，折210元。
・AQI雅葆 綿羊油潤膚霜，折140元。
・MAMYPOKO 滿意寶寶 POEKMON晚安褲，折250元。
食品
・美國頂級牛梅花薄切，每公斤折160元。
・Meiji明治 杏仁可可球，折120元。
・Red Dragon 紅龍 冷凍雞塊，折100元。
・QUAKER桂格 黃金麥片燕麥片，折50元。
・特濃雙重巧克力餅乾，折15元。
・RED COW 紅牛 聰勁即溶濃縮乳清蛋白 珍珠奶茶口味，折400元。
・CHATEAU D’ARSAC 城堡紅葡萄酒，省150元。
《太報》關心您
未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。
