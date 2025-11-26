好市多黑五「網黃架上露胸」拍照：把自己賣掉 官方震怒：禁止再入場

記者李育道／台北報導

人氣網黃在黑五開跑首日混進賣場內掀開上衣裸露胸部拍下照片，上傳至X（前推特）平台，在網路上引起熱論。（示意圖／資料照）

台灣好市多「黑色星期五購物週」24日開跑，超優惠價格天天吸引大批會員進場掃貨。然而，擁有上萬追蹤的人氣網黃卻選擇在黑五開跑首日混進賣場內掀開上衣裸露胸部拍下照片，上傳至X（前推特）平台，在網路上引起熱論；對此，好市多回應已禁止該名女子再次進入。同時強調，若相關情節查證屬實，將移請警方偵辦，並呼籲會員共同維護良好消費環境。

這名網黃在X、FansOne及Dcard上皆擁有高人氣，黑五開跑首日，她進入賣場後，趁著工作人員、民眾不注意，趁機在賣場的寵物食品區掀開上衣裸露胸部拍下照片，並上傳至X，還配文表示「逛了兩圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」，在網路上引起熱論。

網黃趁著工作人員、民眾不注意，趁機在賣場的寵物食品區掀開上衣裸露胸部拍下照片，並上傳至X，還配文表示「逛了兩圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」。（示意圖／資料照）

對此，好市多稍早回應表示，提供會員高品質的商品、服務與良好的消費環境，是好市多一貫的宗旨。針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場。

同時強調，若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。也藉此呼籲會員共同維護良好的消費環境，賣場將全力配合相關主管機關後續調查與處理。

