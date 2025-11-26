好市多黑五 網黃躲貨架露奶拍照 業者怒報警：禁止再入場

好市多「黑色星期五」購物節24日至30日登場，吸引大批會員進場採買，沒想到一名擁有上萬粉絲追蹤的人氣網黃竟躲進貨架上，掀開上衣拍攝裸露胸部的照片，還上傳至社群，在網路引發議論。對此，好市多回應，已禁止該女再次進入賣場，並強調若相關行為屬實，將移請警方偵辦，呼籲會員共同維護良好的消費環境。

該名網黃在好市多黑五首日進入賣場，趁著工作人員、消費者不注意時，偷偷躲進寵物食品區的貨架上，當場掀起上衣裸露胸部拍照，並上傳到社群平台X（前推特），還發文寫下「逛了兩圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」，立刻在網路上掀起討論。

對此，好市多今（26日）回應，提供會員高品質的商品、服務與良好的消費環境，是好市多一貫的宗旨。針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場。

好市多同時強調，若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。也藉此呼籲會員共同維護良好的消費環境，賣場將全力配合相關主管機關後續調查與處理。

