好市多黑五11／24開跑！500件商品下殺最少8折 這幾樣最值得入手

COSTCO黑五購物週11月24日登場，超過500件商品優惠至少8折。

接近年底就會激起購物欲望！好市多「黑色星期五」大促銷，將在11月24日起連續7天登場，今年有超過500件商品，平均下殺最少8折，總回饋金額破百萬元。無論是家電、3C、保暖服飾還是食品雜貨，應有盡有，讓消費者一站購足生活需求。

其中最受注目的，莫過於家電與3C產品。大型家電像是除濕機、洗碗機，以及熱門數位家電，如氣炸鍋、降噪耳機、75 吋QLED顯示器，都列入本次優惠。對於「家電升級族」，好市多今年更推出富邦COSTCO聯名卡，單筆分期前3期免息，大型家電還享基本安裝服務，輕鬆入手無負擔。

11月23日下午4點過後，官網會公告11月24日的優惠商品。（好市多供圖）

換季保暖商品同樣吸睛。男女內褲組、流行休閒鞋、保暖鞋款、牛仔褲與保暖襯衫，全面推出會員優惠價，讓上班族、學生及家庭都能一次完成冬季採購。

黑五購物週持續7天，從早上8點營業到晚上9點半。（好市多供圖）

飲食健康商品也是亮點之一。薄鹽毛豆莢、高蛋白飲品、蛋白穀物餐、燕麥片及紅牛膠原飲等產品，迎合健身與健康族群需求，即食方便又營養均衡。此外，家庭消費族群常囤貨的冷凍生蝦、美國頂級嫩肩牛排、貓罐頭等，也同步享優惠，節慶前採買正合適。

COSTCO強調，黑五優惠不只是價格折扣，更希望會員「以實惠價格升級生活品質」，從居家、辦公到家庭娛樂，都能享受實質回饋。



