好市多黑五8點一開門人潮擠爆「熱門品秒掃空」內行揭現況：每天都要衝

記者李育道／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色星期五購物週」本週火力全開，今年不僅首次連續一週提前於早上8點開門，折扣力度與品項數量更被會員直呼「最有感的一年」。不少人表示人潮雖多但人流被明顯分散，加上義交引導讓停車動線更順暢，往年「卡卡」情況減少；而民生必需品、家電與熱門貨品降價幅度驚人，更讓網友笑稱「黑五的特價真的很簡單粗暴」

今年黑五優惠涵蓋 3C 家電、玩具、節慶裝飾、日用品到保健食品，平均折扣約落在7到8折，吸引會員在社群熱烈討論。不少人大推民生用品降價幅度大，包括電動牙刷、戴森吹風機等都被形容「比雙11還便宜」。也有民眾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」提醒，南崁店249元的玩具黏土組已被掃光，要搶便宜務必早起排隊，尤其今年8點就開門，熱門品「不久就搬空」。

今年首度整週早上8點就開門，人潮雖多但人流明顯分散。（圖／臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

人潮方面，不少網友直言「八點不到停車場車子就一堆」，但因賣場安排義交引導，入場速度比往年更順；儘管走道擠得像「無法轉身」的密度，社團仍有人稱讚結帳速度比想像中快、動線沒有大塞。甚至有網友笑稱：「快打烊還是一堆人，好市多真的太可怕。」

此外，今年黑五商品更新速度快，不少品項早上架就被秒殺，像服飾區更被形容成「戰爭現場」。網友提醒，黑五區就是「先搶先贏」，若擔心賣完沒貨，可以多關注好市多APP與官方粉絲團，每天都可能會有新品補貨或新優惠公布。也有會員透露，詢問工作人員後得知「第一天賣完的品項會補貨，但每天還會再上新貨」，建議想撿便宜的民眾多跑幾趟、眼明手快。

