好市多黑五Day6「APPLE 2夯品」下殺千元 金條現省2.6萬
生活中心／賴俊佑報導
美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物週Black Friday」盛大登場，共計超過500件商品特價，總優惠金額突破百萬元，期間全門市提前至上午8點營業；好市多公布第六天、29日優惠商品，500G黃金條塊現省2.6萬，APPLE WATCH 11代下殺1200元，還有一日限定法式烤布蕾折價80元，黑五週末預計將湧入大批人潮搶購。
【精品】
PAMP財富女神黃金條塊500G 折26000元
【家電/3C】
APPLE IMAC WITH 4.5K RETINA 顯示器 8核心/256G SSD 折4100元
APPLE WATCH 11代 GPS 42公釐鋁金屬錶殼搭配運動型錶帶折1200元
【生活用品】
小白兔竹炭握式暖暖包(30入)折70元
【生鮮與食品】
義美小泡芙草莓+牛奶(12包入)折70元
台灣雞里肌肉真空包每公斤折50元
CHATEAU GISCOURS法國紅葡萄酒2021 750毫升折400元
【11月29日限定優惠】
SENOBLE法式烤布蕾折80元
