好市多黑鑽卡凍漲 誘導升級

台灣好市多會費終結十年凍漲，將自4月起調整會員費新制。相較美、加、日、韓同步調漲黑鑽卡會費，台灣選擇讓黑鑽卡「脫鉤」，背後策略引發市場關注。

好市多一年多來已在多個國家啟動會員費調整。美國、加拿大2024年9月起調漲會費，基本會員年費由60美元調升至65美元，黑鑽卡會員由120美元調整至130美元，漲幅約8%。2025年5月起亞太市場陸續跟進，日本一般會員年費由4,840日圓調升至5,280日圓，黑卡會員由9,900日圓調整至10,560日圓，漲幅6%至9%；南韓金星會員年費上調11.7%至43,000韓元，商業會員年費調升15.2%至38,000韓元。

台灣好市多會員人數超過400萬人，其中超過三分之一為黑鑽卡會員，會員黏著度與消費力道高。此次調整後，台灣黑鑽卡與一般會員間的價差由原本1,650元縮小至1,500元，市場解讀，這種費率設計有「誘導升級」意味，透過拉近價差，降低會員升級門檻，引導消費力較高會員轉向黑鑽卡。

