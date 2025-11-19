好市多黑鑽卡旅遊優惠「豪華Villa還加8000回饋」網看完心動改行程

記者李育道／台北報導

美式賣場好市多的黑鑽卡會員優惠再度引發討論。（圖／施郁韻攝影）

美式賣場好市多的黑鑽卡會員優惠再度引發討論。近期好市多與泰國安納塔拉度假會（Anantara Vacation Club）合作，推出黑鑽卡會員限定的豪華Villa住宿方案，由於包含住宿、早餐、接送與抵用券等高額回饋，消息一出便在會員圈掀起熱議。

一名會員於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，自己上個月為了「黑五爆買」升等黑鑽卡，沒想到查詢優惠時才知道有這項住宿方案。雖然無緣早鳥免費升級，但光是完成入住就能領取「5000元旅遊抵用券與3000元好市多賣場抵用券」，加上早餐與接送服務，原本明年的越南旅程都動搖，直呼「改去泰國CP值更高」。

好市多近期與泰國安納塔拉度假會攜手，推專屬的豪華Villa住宿優惠方案。（圖／臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

社團中也陸續有會員分享入住心得，不論是普吉島還是蘇美島據點都獲得好評。有人比價後驚呼泰國的價格遠低於東京，馬上調整旅程，「走了，去泰國享受了！」也有人發現用黑鑽卡訂清邁度假村，比上次自行前往時便宜許多。有會員已搶訂跨年行程，也有人準備明年農曆年出發。不過也有人半信半疑「這樣入住就送8000？有文字陷阱嗎？」也有會員提醒，入住時可能需配合參加度假村的說明會活動。

這波黑鑽卡優惠在社群造成強烈迴響，也帶動不少人萌生升等念頭，有會員喊話希望未來推出更多國外旅遊合作案，「台灣人真的太愛出國」。不少人敲碗希望能看到日本、韓國的住宿方案，甚至期待好市多直接推出機票優惠或旅行團套裝行程，讓優惠範圍更完整。

據了解，此次活動僅限黑鑽卡會員預訂，且必須年底前下單，而入住期限則到明年4月底，完成入住後可獲得5000元旅遊抵用券與3000元好市多賣場抵用券，房型則是豪華Villa層級，並附雙人早餐及機場接送服務。

