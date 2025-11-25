好市多黑鑽卡超狂優惠「住豪華villa再送8千」過來人曝參加內幕

生活中心／游舒婷報導

美式賣場Costco好市多「黑色購物週 Black Friday」於24日至30日正式開跑，有會員為了要在這時候搶優惠升級會員黑鑽卡，進而收到通知，享有預訂旅遊優惠的資格，除了入住高級villa外，還有8千元的賣場抵用券，她好奇發問有沒有人住過並詢問評價，有參加過類似活動的網友就解答「是要聽推銷」。

好市多黑鑽卡優惠讓網友相當心動。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己為了在黑五爆買一波而升級黑鑽卡，結果收到一個會員通知，指出只要有黑鑽卡就能用不到1萬的優惠價格入住泰國曼谷、普吉島、清邁、蘇梅島等熱門度假勝地，內容包括4天3夜的高級住宿villa，另外再送8千元的好市多商品抵用券，年底前都可以下訂且入住時間到明年4月底。

不只住宿優惠，房間還附雙人早餐和機場接送，讓她相當心動，好奇詢問「有人住過了嗎？」對此，有參加過的網友就分享，先前自己參加過其他家的類似活動，號稱一晚幾萬的房只要五千就能入住，但事實上就是要聽推銷，內容是集團全球的旅行行程，還分享台灣名人加入的照片，後來就會推銷相關旅遊行程，行程要價十幾萬，一說不買，對方臉色就變了。

其他網友也紛紛留言「這種要聽推銷課程2到3小時的方案，照道理是要免費的，好市多只給這麼一點點回饋，其實不划算，畢竟要浪費時間忍耐聽課程啊，還要有一套拒絕的說詞」、「聽推銷2小時換住宿，自己衡量值不值吧」、「不過你入住這個好像還要配合參加他們的一些解說活動」、「我上網爬了一下評價感覺不錯」、「剛剛去看了一下網站，房間很豪華欸」、「這個好像是先搶先贏」。

